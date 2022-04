Don Matteo 13 anticipazioni: un nuovo arrivo stravolge tutto, che sorpresa per Anna

Spuntano le prime anticipazioni sui nuovi episodi di Don Matteo 13. In città ci sarà un nuovo arrivo che sorprenderà Anna: cosa accadrà.

Anche la tredicesima stagione di Don Matteo sta riscuotendo un grandissimo successo. Dopo la messa in onda degli ultimi episodi sono spuntate le anticipazioni della prossima puntata: cosa accadrà.

Nella prima serata di ieri è andato in onda un nuovo episodio di Don Matteo. La storica serie con Terence Hill è destinata a tornare giovedì prossimo 15 aprile. In rete sono spuntate già le prime anticipazioni sulla prossima puntata. Infatti siamo quasi arrivati al decisivo passaggio di testimone tra l’attore italo-americano e Raoul Bova. L’attore infatti entrerà nel cast della trasmissione nei panni di Don Massimo, mandando in pensione Don Matteo.

Raoul Bova entrerà nel cast della serie a partire dalla quinta puntata, in cui si assisterà anche alla misteriosa scomparsa di Don Matteo. In molti quindi sono curiosi di scoprire cosa accadrà nella quarta puntata, che fa da ponte al passaggio di testimone. Andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni sulla nota serie televisiva.

Don Matteo 13, nuovo arrivo in città: colpo di scena per Anna

Secondo le anticipazioni la quarta puntata della serie televisiva Rai sarà intitolata ‘Così vicini, così lontani‘. Così nella città di Spoleto tornerà improvvisamente Franco Fanelli, fratellastro del PM Marco Nardi. I due nonostante il legame familiare non sono mai stati davvero legati. L’arrivo di Franco in città, dunque, potrebbe non scaturire solo dal desiderio di fare una visita a Marco, ma anche dalla morte di una parrocchiana di Don Matteo. Proprio questo omicidio ha lasciato il terrore in città.

Inoltre ci saranno anche importanti novità per Anna. Infatti la donna riceverà la visita di Lucio Valente, un Colonnello che era il suo istruttore quando frequentava l’Accademia. Tra i due c’è sempre stato un legame speciale. Federico e Greta sono sempre più vicini, mentre sono in arrivo imprevisti anche per il Maresciallo Cecchini. Il maresciallo avrà tutti i riflettori puntati addosso, con l’intera Spoleto che parlerà di lui. Ma per scoprire di più non resta che attendere giovedì 21 aprile, alle ore 21:20.