Ballando con le Stelle, ex concorrente sconvolge tutti: “Ho avuto un infarto in treno”. Il drammatico retroscena mai raccontato

Nel corso della sua lunga carriera abbiamo imparato a conoscerlo sotto mille vesti e con mille volti anche se alla fine tutto si riconduce a lui. Massimo Lopez è attore e imitatore, persino concorrente a Ballando con le Stelle ma del suo privato conosciamo ancora poco.

E nell’ultima intervista al ‘Corriere della Sera’ è riuscito ancora una volta a stupire tutti raccontando un retroscena inedito che poteva essere una pagina drammatica della sua vita. Perché nel 2017 era stato colpo da un infarto mentre stava recitando in uno spettacolo e soccorso prontamente si era anche ripreso bene tornado al suo lavoro.

Però è capitato di nuovo pochi mesi fa su un treno anche se non lo sapeva nessuno. Ma questa volta è di dominio pubblico perché a raccontarlo è lui: “Ho avuto due infarti, uno ‘di dominio pubblico”’, perché avvenuto nel 2017 mentre ero sul palcoscenico. Un altro invece avvenuto qualche mese fa e del quale sto parlando adesso per la prima volta, qui”.

“Ho avuto un infarto in treno”: oggi Massimo Lopez è tornato ad ammaliare il pubblico

Un attacco ancora più violento rispetto al primo e che lo ha messo seriamente in pericolo. In pratica è rimasto su quel treno per tre ore con l’infarto in corso, ma anche questa volta è andate bene. E per questo la sua filosofia oggi è una sola: “Dopo ogni momento così delicato ho sempre cercato di ‘ritrovare’ la vita, di vedere da vicino le cose che contano, come se osservassi tutto dall’alto. È stato allora che ho riconosciuto la felicità. Nelle cose che ancora mi era concesso di fare”.

Nonostante il secondo infarto Lopez, che a gennaio ha compiuto 70 anni, è ancora sul palco e in tv. In tour con Tullio Solenghi, suo compagno di lavoro e amico da una vita, la migliore spalla su cui appoggiarsi. Scherzando dice che è il nonno mai conosciuto, ma in realtà lo considera come un fratello, perché stare accanto a lui significa essere protetto.

Lo stesso rapporto che aveva con la compianta Anna Marchesini, che da componente del Trio si era trasformata in amica prezioso. Con loro ha sempre avuto un legame profondo, quello che il pubblico gli trasmette ad ogni spettacolo.