“È l’amante”, Amadeus colto alla sprovvista in diretta: occhi sbarrati in studio

Ieri sera per Amadeus qualcosa è andato decisamente storto, fortuna che c’era Raoul Bova ad addirizzare il tiro

Amadeus è andato in onda, come di consueto, con una nuova puntata de I Soliti Ignoti cui ospite è stato Raoul Bova da Don Matteo 13 in cui presto farà il suo ingresso come Don Massimo. Nella puntata di ieri, qualcosa è andato storto…

I Soliti Ignoti, programma condotto da Amadeus subito dopo il TG1, è molto amato dal pubblico italiano vincendo quotidianamente la gara d’ascolti della sua fascia oraria e battendo la concorrenza diretta su Canale 5 di Striscia La Notizia. Indovinare le occupazioni degli ignoti è ritenuto molto divertente dal pubblico italiano, soprattutto da quando i concorrenti sono tutti VIP che donano il montepremi in beneficenza.

Ieri sera, giovedì 14 aprile, ospite su Rai Uno c’è stato Raoul Bova in occasione della puntata andata in onda immediatamente dopo il quiz show di Amadeus, Don Matteo 13, in cui li subentrerà al posto di Terence Hill come Don Massimo. Durante la puntata, però, c’è stato un piccolo incidente da far sbarrare gli occhi al pubblico.

Amadeus, che gaffe in diretta: “È l’amante”. Raoul Bova corregge il tiro

Se avete l’amante non andate a giocare da Amadeus.

Nuovo grado di parentela: amante#ISolitiIgnoti

pic.twitter.com/KxM8kD7Lan — Cinguetterai (@Cinguetterai_) April 14, 2022

Nella puntata di ieri, erroneamente Amadeus è inciampato in una gaffe terribile -molto raro per il conduttore- dicendo: “Antonella, 50 anni non è l’amante dell’ignoto numero…” immediatamente Raoul Bova inventa una simpatica gag con il conduttore: “Amante? Ohohoh, poi ero io”. Il siparietto ha scatenato una certa ilarità in studio ed allo stesso conduttore che si è immediatamente reso conto dell’errore. Amadeus si è immediatamente scusato e corretto: “Scusi, non mi permetterei mai, pensavo a Diamante, l’ignoto del numero 5”. Un momento molto simpatico in studio, trattato con brillantezza e prendendo la gaffe come tale senza sconvolgere l’umore di nessuno.

Alla fine, “l’amante” ha anche portato molto bene a Raoul Bova che ha indovinato il parente misterioso e donato 18.000 in gettoni d’oro in beneficenza. L’ignoto numero 8, quello da lui indicato, era il figlio della signora Antonella. Tutto è bene quel che finisce bene, regalando anche un momento di leggerezza in TV.