Alex Belli, il gesto in diretta non passa inosservato: Montano non ci sta e reagisce così

Un gesto in diretta di Alex Belli durante l’Isola Party proprio non è andato giù ad Aldo Montano: ndiamo a vedere la sua reazione.

Il Grande Fratello Vip oramai è finito da un mese, ma non sono finite le scintille tra Alex Belli ed Aldo Montano. I due infatti sono stati ospiti dell’ultima puntata dell’Isola Party, programma di approfondimento del reality che va in onda su Mediaset Play. I due non si sono collegati contemporaneamente: prima ha preso parola Belli, da Santo Domingo (si trova sull’isola caraibica per una vacanza/lavoro con Delia Duran), poi la linea è passata al campione olimpico, con quest ultimo che è tornato a tuonare contro l’attore.

Infatti nel corso dell’intervista Belli ha deciso di accendersi una sigaretta per mettersi a fumare. Questo gesto ha scatenato lo stupore di Ignazio Moser e Valentina Barbieri, i due host della trasmissione. Alex con nonchalance ha poi risposto ai due conduttori: “Lo sapete che io sono anticonvenzionale“. Così Moser e Barbieri non lo hanno rimproverato, anzi si sono messi a ridere. Mentre invece ben differente è stata la risposta di Aldo Montano. Andiamo quindi a vedere le parole del campione olimpico.

Isola Party, Alex Belli si accende una sigaretta in diretta: la reazione di Montano

Direttamente da Santo Domingo, Alex Belli ha confermato che la coppia con Delia Duran è ancora viva e vegeta, ma non solo. Infatti l’attore ha stupito tutti accendendosi una sigaretta in diretta. A dissociarsi dalle risate scoppiate in studio c’è stato Aldo Montano, a cui il gesto dell’attore parmense proprio non è piaciuto. Chiuso il collegamento, Ignazio Moser e Valentina Barbieri si sono collegati col campione olimpionico.

Lo sportivo ironizzando sulla personalità dell’attore ha affermato: “Attenzione che quello prende un aereo da Santo Domingo e va all’Isola“. Infatti per Montano, Belli è sempre alla ricerca delle luci delle telecamere. Inoltre lo schermitore ha commentato chi ha preferito tra i concorrenti del GF Vip affermando senza troppi dubbi: “Dopo sei mesi di superca…ola, primo Alex per distacco, seconda Delia, terza Soleil. Alex ha doppiato proprio tutti gli altri“. Infine sulla lite con Belli nel reality, Aldo ha chiarito: “abbiamo capito che era tutta una recita, ma io non l’ho presa da attore e intrattenitore, l’ho presa da sportivo. Comunque una volta usciti fuori, ognuno ha la sua vita, fortunatamente“.