WhatsApp, è possibile localizzare tutti i tuoi contatti: trucco stupefacente

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco in cui è possibile localizzare tutti i vostri contatti. Andiamo a vedere cosa succederà sull’applicazione.

Sono sempre tantissimi i trucchi su WhatsApp, con gli utenti che sono sempre pronti a scoprire come migliorare dall’esterno il servizio di messaggistica istantanea. Scopriamo quindi come sarà possibile farlo.

Non finiscono mai le novità su WhatsApp, con l’applicazione che permette anche di trovare fisicamente uno dei nostri contatti in rubrica. Il tutto avviene attraverso il codice IP, legato alla rete a cui sei collegato. Oggi svolgere un’operazione del genere è molto semplice ed è alla portata di tutti gli utenti. Infatti per risalire all’IP di un contatto basterà utilizzare il programma giusto, che in questo caso è ‘IPLogger‘.

Questo servizio riesce a rintracciare l’IP grazie a un link che può essere condiviso su WhatsApp, Facebook e per email. Una volta cliccato il link, il programma riuscirà a rintracciare la posizione del contratto cercato. Ovviamente non sarà possibile risalire all’indirizzo preciso ma più o meno alla zona da cui si è collegati, operazione svolta regolarmente da quasi tutti i siti di pubblicità. Questo quindi è l’unico trucco per sapere realmente dove si trova un vostro contatto.

WhatsApp, come utilizzarlo senza cellulare: altro trucco stupefacente

Come tutti oramai sappiamo, ogni account di WhatsApp è collegato ad un numero di cellulare. Infatti senza di esso è impossibile creare un profilo sull’applicazione. Usare il presente però è sbagliato, visto che era impossibile. Gli utenti più accaniti della piattaforma di messaggistica hanno quindi scoperto un metodo per registrarci su WhatsApp, anche quando non abbiamo un numero di telefono a disposizione. Sembra assurdo ed invece è proprio così, con questo escamotage che distrugge l’unica regola dell’applicazione.

Infatti si può creare un account sul servizio di messaggistica, semplicemente usando un numero temporaneo e creato appositamente per un momento limitato di tempo. Il metodo più consigliato è attraverso l’utilizzo di Google Voice. Questo servizio infatti è in grado di fornirvi un numero gratuito a patto che naturalmente l’utente abbia un account di Google. Ovviamente facendo parte del colosso del web, il servizio è molto affidabile, strutturato e sicuro. Inoltre non ci sarà nemmeno bisogno di preoccuparsi di tariffe nascoste.