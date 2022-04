Uomini e Donne, corsa in ospedale per ex protagonista: la figlia vittima di un incidente

Una ex grandissima protagonista di Uomini e Donne è dovuta correre in ospedale a causa di un incidente della figlia: cos’è successo.

Grande preoccupazione per tutti i fan di Uomini e Donne, con una delle ex protagoniste più amate che è dovuta correre in ospedale a causa di un incidente della figlia. Andiamo a vedere cos’è successo ed il racconto dell’influencer.

Ore concitate per un ex ed amatissima protagonista di Uomini e Donne. Infatti stiamo parlando di Beatrice Valli, che il mese prossimo convolerà finalmente a nozze con Marco Fantini coronando quindi il suo sogno d’amore. Ieri però è stata una giornata molto preoccupante per l’ex personalità del dating show, visto che è dovuta correre in ospedale. L’influencer infatti ha postato una sua foto nelle stories inserendo una preoccupante didascalia.

Infatti tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, Beatrice ha comunicato a tutti i suoi fan: “Ragazzi al momento sono in ospedale con Azzurra” – ha poi concluso – “Si è aperta il mento“. Ovviamente le risposte alla storia dell’influencer da parte dei fan non sono mancate. Sono numerosissimi i followers che hanno cercato di capire meglio cosa sia successo. Andiamo quindi a vedere le parole della Valli sul suo profilo social.

Uomini e Donne, Beatrice Valli in ospedale: la figlia si è aperta il mento

Nel corso della giornata Beatrice Valli ha pubblicato un altro post su Instagram per tranquillizzare tutti i fan sulle condizioni della figlia. Inoltre nelle ultime settimane, proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto un’ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin, in compagnia delle sue due sorelle. Infatti la donna ha dichiarato anche che al momento la sua bimba sta benino.

Beatrice Valli, però, non ha nascosto di essersi spaventata molto. Infatti l’influencer ha affermato: “La bimba sta benino. E’ stata una brutta caduta che ci ha regalato 3 cm di taglio sotto il mento“. Ovviamente la Valli ha poi rivelato che ovviamente dovranno tenere sotto controllo la bambina, proprio per evitare che si aprano i punti sotto il mento.

Sempre l’influencer ha poi aggiunto: “Sono una mamma che difficilmente si impressiona ma in 10 anni che ho bambini, non mi è mai capitato di vedere un taglio così profondo e così grosso“. Al momento però Beatrice non ha ancora capito cosa ha portato la figlia alla caduta, se una sterzata fatta male o se ha preso un sasso.