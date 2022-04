Ucraina, affondato l’incrociatore russo Moskva nel Mar Nero

Notizie incerte sulle cause. Gli organi ucraini rivendicano un loro attacco missilistico, le autorità russe parlano solo di un incendio

L’incrociatore russo Moskva, parte della flotta presente nel Mar Nero, ha subito gravi danni e parte dell’equipaggio è stato evacuato. Oltre questa informazione, confermata dagli organi di comunicazione russi ed ucraini, è al momento difficile trovare notizie certe ed attendibili su quanto avvenuto.

Secondo quanto riporta l’Ansa, l’ufficio stampa del Comando operativo ucraino rivendicherebbe che l’ammiraglia della flotta russa sarebbe stata colpita da missili antinave Neptune dell’esercito di Kiev. Il Ministero della Difesa russo avrebbe confermato un incendio, ormai domato, ed i danni conseguenti, ma non avrebbe fatto alcun riferimento alle cause.

Anche la BBC, Reuters ed altre agenzie e testate giornalistiche scrivono di non essere riuscite a verificare la veridicità dei comunicati. In ogni caso, aggiunge la BBC, i danni subiti dall’incrociatore rappresentano un problema sia strategico che simbolico. Dall’inizio del conflitto l’ incrociatore ha avuto un ruolo importante: sotto l’ azione protettiva della Moskva, le unità da sbarco hanno potuto avvicinarsi più volte al porto più grande dell’Ucraina e tenere le città in allarme. Anche dal punto di vista dell’ immagine, considerato che l’incrociatore Moskva, realizzato negli anni ’80, è un emblema storico del potere della flotta russa, le ripercussioni simboliche sono rilevanti.

AGGIORNAMENTO: L’incrociatore missilistico russo Moskva “ha perso stabilità ed è affondato mentre veniva rimorchiato durante una tempesta”. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, citato da Interfax.

Odessa: timori di un contrattacco russo

Le agenzie di stampa russe, riporta Reuters, hanno riportato che la Moskva era armata con missili Vulkan antinave ed antiaereo con una portata di almeno 700 km. Restano dubbi anche sulla possibilità che l’incrociatore possa essere affondato, varie fonti sostengono sia ancora a galla, ma nessuna immagine satellitare sembra ne abbia dato conferma finora. Il portavoce dell’amministrazione della città di Odessa lancia l’allarme: “Ora temiamo che il nemico prepari una risposta sulla città. C’è il rischio di attacchi missilistici nella nostra città e regione.” Occorre capire se l’evento cambierà gli scenari a breve termine del conflitto.