Paolo Bonolis, grandi novità in Mediaset: pubblico al settimo cielo

Grandi novità in Mediaset: occhi puntati su Paolo Bonolis. L’amato conduttore tornerà su Canale Cinque con uno dei suoi imperdibili programmi.

Cambiano nuovamente i palinsesti di Canale Cinque. Salta Viola come il Mare con Francesca Chillemi e Can Yaman ma tante altre novità sono in arrivo: scopriamole insieme.

Grandi novità per quanto concerne i palinsesti di Canale Cinque. Per motivi ancora da chiarire è stata rinviata la messa in onda di alcuni appuntamenti previsti per questa primavera. Parliamo delle fiction targate Mediaset tra cui Viola Come il Mare con Can Yaman e Francesca Chillemi. Stando alle ultime indiscrezioni in nostro possesso, l’appuntamento con l’attesissima fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con RTI, è stato fissato per il prossimo autunno.

Dopo il gossip nato tra Can e Francesca nel corso delle registrazioni di Viola Come il Mare, il pubblico di Canale Cinque era in trepida attesa per l’arrivo della fiction sul piccolo schermo. Ma a quanto pare bisognerà attendere ancora qualche mese prima di poter vedere i due attori, nonché protagonisti, lavorare fianco a fianco. Ma Viola Come il Mare non è l’unico appuntamento che da forfait. Assieme alla fiction è slittato anche Emigratis con Pio e Amedeo.

Paolo Bonolis, grande ritorno con Avanti un altro Pure di sera: tutti i dettagli

Se da un lato l’appuntamento con alcuni programmi su Canale Cinque è stato rimandato, da un altro Mediaset è corsa ai ripari con le sostituzioni. Difatti, un primo appuntamento da non perdere è stato fissato per domenica 17 aprile: sul piccolo schermo sarà trasmessa la serie televisiva, ‘Gli Eredi della Terra’. Mentre tra la fine di aprile e gli inizi di maggio, sempre su Canale Cinque, andrà in onda ‘Un’altra Verità’.

Il 20 maggio, invece, è previsto il grande ritorno di New Amsterdam. Ma non è tutto, la novità più grande di questa stagione televisiva riguarda Paolo Bonolis. L’amato conduttore, a partire da domenica 8 maggio, tornerà al timone di ‘Avanti un altro Pure di sera’. Non ci resta che metterci comodi davanti al piccolo schermo.