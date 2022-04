“La sua più grande interprete ci ha lasciato”: terribile lutto per un ex protagonista di Sanremo. Tantissimi messaggi di affetto sui social

A ricordare la grande Giuletta Sacco ci ha pensato anche Nino D’Angelo con un bellissimo post su Instagram che lo immortala assieme alla straordinaria voce della musica napoletana.

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Giulietta Sacco. La straordinaria interprete della canzone napoletana si è spenta nelle scorse ore all’età di 78 anni. Conosciuta semplicemente come Giulietta, era stata soprannominata dalla critica come “Amalia Rodrigues napoletana” (famosa cantante portoghese, interprete di fado, ndr.)

Nata nella provincia di Caserta, il 13 novembre del 1944, Giulietta Sacco comincia a incidere i suoi primi brani a metà degli anni ’60. Nel 1969 partecipa al Festival di Napoli con la canzone “Abbracciame” insieme a Mario Merola. Negli anni Settanta partecipa poi anche a “Un disco per l’estate” e a “Cantagiro”, mentre nel 1995 vince il Premio Tenco con la canzone “Sanacore” insieme agli Almamegretta. La sua magnifica interpretazione di “A bumbuniera mia” fu di accompagno ad una delle scene più divertenti del film “Così parlò Bellavista”, con Luciano De Crescenzo. Nel 1973, per una esclusione di voti, non riesce a prendere parte al Festival di Sanremo con la canzone “Rose fiorite“, nonostante il brano fosse amatissimo dal pubblico.

E’ morta Giulietta Sacco: Nino D’Angelo la ricorda così su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nino D’Angelo (@nino.dangelofficial)

Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato con i big della musica napoletana, come Mario Merola e Nino D’Angelo.

Proprio quest’ultimo le ha voluto dedicare un bellissimo saluto su Instagram, postando una foto che li ritrae insieme.

“Napoli piange e piangono tutti quelli che amano la canzone Napoletana… Giulietta Sacco, la sua più grande interprete ci ha lasciato… Buon viaggio amica mia, riposa in pace“.

Allo stesso modo, su Facebook, Genny Avolio le ha rivolto frasi molto dolci. I due collaborarono nel 2012 alla realizzazione “Nun’ voglio fuje“, una delle ultime apparizioni dell’artista napoletana, che si era ritirata dalla scene già dal 2003.

“Grazie di tutto per aver cantato insieme a me, per gli insegnamenti e per le numerose risate… Porterò per sempre nel mio cuore i tuoi consigli e la tua voce inconfondibile“, scrive Avolio. Tutti i fan non hanno potuto far altro che accodarsi e commentare in modo sentito queste frasi.