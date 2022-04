Isola dei Famosi, dietrofront Mediaset: pessime notizie per Ilary Blasi

Non è la prima volta che succede, ma Mediaset è costretta a fare un dietrofront per quel che riguarda l’Isola dei Famosi

È il secondo anno di seguito che Ilary Blasi deve far fronte ad una necessità richiesta da Mediaset in accordo con altre reti non italiane. La conduttrice romana deve adeguarsi alle nuove decisioni prese anche quest’anno.

Quest’anno, come per la passata edizione, la conduttrice romana dell’Isola dei Famosi si trova a far fronte ad un’emergenza da parte di Mediaset per cui deve riadattare il reality show. Fin qui, infatti, i naufraghi dall’Honduras si sono collegati in diretta per due appuntamenti settimanali il lunedì ed il giovedì -di fatti stasera ci sarà una nuova puntata- ma dalla prossima settimana non sarà più così.

Confermato l’appuntamento di stasera e quello di Pasquetta, di lunedì 18 aprile, ma il doppio appuntamento di Ilary Blasi verrà ben presto ridimensionato per far spazio ad altri programmi.

Isola dei Famosi, previsto un ridimensionamento: ecco cos’accadrà

Per quanto riguarda giovedì 21 aprile, l’Isola dei Famosi non andrà in diretta per lasciare spazio alla prima tv di Un Figlio di Nome Erasmus, film del 2020 con Luca e Paolo della regia di Alberto Ferrari. La variazione, esattamente come per lo scorso anno, è da attribuirsi alla partenza di Supervivientes su Telecinco -il reality corrispettivo iberico dell’Isola dei Famosi- che andrà in onda proprio dall’Honduras. Per questo motivo, dunque, a partire da giovedì 28 aprile, l’appuntamento con i naufraghi italiani sarà in differita: la puntata non sarà in diretta, ma registrata. Tuttavia, resta invariato l’appuntamento fisso del lunedì con Ilary Blasi che sarà live dallo studio insieme a Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Nonostante le registrazioni del reality show non facciano impazzire i telespettatori, questo tipo di appuntamento è stato già sperimentato l’anno scorso e non ha portato specifici danni al reality show, né a chi lo conduce. Per accordi presi, dunque, Supervivientes e l’Isola dei Famosi prenderanno luogo sulle stesse spiagge dell’Honduras. Sarà curioso sapere se, anche quest’anno, nel cast del reality show iberico ci sarà qualche italiano che prende parte al programma di naufraghi al di là dell’Italia.