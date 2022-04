“Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez”: l’annuncio sconvolge il mondo dello spettacolo

Una notizia sta sconvolgendo il mondo dello spettacolo: c’è stato un tradimento di Ignazio Moser nei confronti di Cecilia Rodriguez? Ecco l’incredibile racconto di quello che sarebbe successo una sera in cui la fidanzata non c’era.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono trasferiti da poco nella nuova casa. Tutto sembra procedere per il meglio nell’amatissima coppia, sia dal punto di vista personale che professionale, nonostante quanto successo negli ultimi giorni. Mentre erano al compleanno di Anna Dello Russo, infatti, dei ladri gli avrebbero svaligiato la casa.

Non è la prima volta che la famiglia Rodriguez è vittima dei ladri: dopo aver sbrigato la burocrazia, però, la coppia sembra aver recuperato il sorriso molto velocemente. Cecilia Rodriguez è impegnata soprattutto a L’Isola dei Famosi, dove supporta il padre Gustavo ed il fratello Jeremias dallo studio. Ignazio, invece, co-conduce #isolaparty.

Ignazio e Cecilia, quando sarebbe avvenuto il tradimento

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, Ignazio Moser avrebbe tradito Cecilia Rodriguez nella serata di domenica 10 aprile. Lo sportivo e presentatore televisivo avrebbe passato l’intera serata insieme ad un’altra donna, che sarebbe sposata ed avrebbe anche dei figli. Inoltre, sembrerebbe che questa figura femminile sia anche molto famosa.

Subito dopo che questa notizia è uscita, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser si sono mostrati nelle Storie di Instagram in casa, mentre si scambiavano delle coccole. Non è chiaro se in quel momento la notizia di gossip gli fosse già stata riferita e questo sia stato il loro modo di controbattere o se semplicemente non si sono resi conto di quanto stava succedendo.

I precedenti all’interno della coppia Rodriguez-Moser

Alessandro Rosica, nel dare la notizia, ha anche lasciato intendere che forse questo non sarebbe l’unico tradimento di Ignazio nei confronti di Cecilia. Ha anche condiviso una reazione alle sue Storie, dove un suo follower ha raccontato quello che ha visto durante le sue vacanze ad Ibiza dello scorso anno.

Secondo quanto raccontato da questo utente reso anonimo, avrebbe avvistato Cecilia ed Ignazio proprio ad Ibiza. Ad un certo punto lei se ne sarebbe andata via, mentre lui sarebbe rimasto insieme ad alcuni amici. A quel punto, avrebbero avvicinato alcune ragazze, che poi si sarebbero allontanate in macchina insieme a loro.

Ecco la notizia di gossip lanciata dall’esperto di gossip Alessandro Rosica: