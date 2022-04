“Cercava sempre l’occasione per litigare”: ex gieffino Vip scaricato, arriva lo sfogo. La rottura è totale, i motivi sono molto gravi

In Italia lo abbiamo perso di vista da un po’ ma in compenso in Spagna ormai tutti conoscono Luca Onestini. L’ex gieffino, lanciato come tronista da Uomini e Donne, è diventato molto popolare grazie ai reality ma anche come protagonista del gossip.

Perché da poco è finita la sua storia d’amore con Cristina Porta che con lui era stato protagonista di un noto reality sulla tv iberica. E ora, dopo che già qualche tempo fa Onestini aveva confessato di essere stato cacciato di casa da un giorno all’altro, arriva il suo sfogo. Perché lui non crede di avere nessuna colpa per quello che è successo, ma non poteva andare avanti così a lungo.

Così al magazine spagnolo ‘Lecturas’ ha spiegato quello che era successo. La cvausa scatenante è stata la gelosia ossessiva, quasi paranoica, che la ragazza aveva nei suoi confronti e che non lo faceva vivere liberamente. Un controllo maniacale che lo stava facendo impazzire perché non era più libero di fare nulla.

Ex gieffino Vip scaricato, arriva lo sfogo: ecco perché ha chiuso con la fidanzata

Luca Onestini ha descritto che clima si respirava in casa: “Cristina controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram. Io invece non l’ho mai fatto con lei”. Ecco perché c’erano discussioni quasi quotidiane tra di loro fino a quando è arrivata la rottura a quanto pare provocata dall’aver pubblicato una foto del cane di una sua ex nelle Stories, un animale al quale teneva molto.

“Cristina cercava sempre l’occasione per litigare“, ha spiegato l’ex gieffino e quindi non poteva andare più avanti in quel modo. In effetti, dopo l’ultima passarella di moda alla quale Onestini aveva partecipato, c’era stata una cena con altre modelle che collaboravano con lui su TikTok.

L’ultima goccia, perché lei non ci ha visto più e ha deciso di rompere definitivamente. E dopo queste confessioni il pubblico è diviso, perché soprattutto i fan di Cristina Porta lo accusano di aver mentito. Ma ormai è diventato un personaggio e sta cavalcando la popolarità.