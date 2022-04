Ex concorrente del GF Vip si sposa: Maria De Filippi tra gli invitati al matrimonio

Un ex concorrente del GF Vip e di Temptation Island è pronta a sposarsi. Tra i grandi invitati ci sarebbe anche Maria De Filippi: i dettagli.

Grande notizia in arrivo per tutti gli amanti del Grande Fratello Vip, con un ex protagonista pronta a convolare a nozze. Gli invitati sono tantissimi e tra queste ci sarebbe anche Maria De Filippi: andiamo a vedere cosa succederà.

Sta per arrivare il grande giorno per un ex protagonista del GF Vip e di Temptation Island. Infatti stiamo parlando di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. I due ben presto saranno marito e moglie, convolando quindi a nozze. Sono tantissimi i telespettatori che ricorderanno le loro partecipazioni ai due seguitissimi reality show in onda su Canale 5.

Proprio sull’isola della tentazione i due si stavano per lasciare, ma alla fine l’amore ha vinto. La grande proposta avvenne proprio durante la partecipazione della donna al Grande Fratello Vip, dove fu chiamata da Alfonso Signorini. Infatti proprio sotto il grande occhio del reality, Nello chiese alla donna di sposarla. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli sulle nozze tra i due.

GF Vip, Carlotta dell’Isola e Nello Sorrentino si sposano: invitata Maria De Filippi

Carlotta dell’Isola e Nello Sorrentino sono fidanzati oramai da 8 anni, con la ragazza che da tempo di convolare a nozze con il suo compagno di vita. Proprio per questo motivo avevano partecipato a Temptation Island. La data del grande giorno adesso si avvicina, con i due che si sposeranno il prossimo 28 maggio a Roma. Secondo il settimanale Chi, inoltre, tra gli invitati ci sarebbe anche Maria De Filippi.

Infatti la nota conduttrice è in un certo senso la madrina della coppia. Solamente il suo viaggio tra i sentimenti ha permesso alla coppia di resistere alle varie tentazioni. In molti inoltre ricorderanno la proposta di matrimonio di Nello in diretta, con un mazzo di fiori, il diamante e tanta emozione. Una vera e propria sorpresa dell’uomo durante la partecipazione di Carlotta al Grande Fratello Vip. Il tutto avvenne a febbraio dell’anno scorso, con la donna che aspettava questo momento da anni.