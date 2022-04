Don Matteo 13, il dramma dell’amatissima attrice: “Mi è rimasto questo”

L’amatissima attrice di Don Matteo ha rivelato nel corso di un’intervista il suo incredibile dramma. Ecco come ha ripercorso quello che le è successo e come ha deciso di colmare questa insopportabile mancanza.

La nota attrice, ospite a Belve, ha ricordato quando era approdata nel cast della nota serie Tv della Rai, Don Matteo. Si parla ormai di venti anni fa, ed una cosa l’aveva davvero colpita: “Terence Hill è sempre bello. Qualche anno fa, però, era di una bellezza stravolgente. Io sono rimasta letteralmente a bocca aperta“.

Terence Hill, il cui vero nome è Mario Girotti, non ha chiarito se è intenzionato a lasciare la serie Tv che l’ha visto protagonista per così tanto tempo. Quello che è certo, è che in questa tredicesima edizione Raul Bova lo sostituirà. Tutti gli altri personaggi più importanti della fiction, invece, non sembrano avere intenzione di lasciare il format di successo.

Don Matteo 13, la perpetua rivela il suo dramma

La perpetua di Don Matteo è interpretata dall’attrice Nathalie Guetta: nel corso di un’intervista al settimanale Tv Mia ha voluto raccontare il suo dramma. Prima di entrare a far parte del cast di Don Matteo, ha sempre lasciato scorrere la sua vita, preoccupandosi di realizzarsi esclusivamente sotto l’aspetto artistico.

Nathalie Guetta racconta di aver fatto parte per sei anni di una compagnia circense, con la quale ha ovviamente trascorso una vita nomadica e senza riferimenti. L’attrice racconta: “Mi sono esibita in ogni nazione d’Europa, e questo è stato meraviglioso“. Ad un certo punto, sentì la necessità di mettere radici, e scelse di vivere a Napoli.

Cosa non è riuscita a fare la perpetua di Don Matteo: il rimpianto

Dopo l’arrivo a Napoli, Nathalie Guetta è dapprima apparsa a Il Maurizio Costanzo Show. Solo in un secondo momento è entrata a far parte della fiction Don Matteo. Prendere una casa è stato il sintomo della necessità di cambiare e di mettere su radici, forse coltivando anche qualcos’altro che fosse esterno al mondo professionale ed artistico.

La sua vita così piena di soddisfazioni professionali, infatti, le ha lasciato un rimpianto: “Non sono riuscita a diventare mamma e nonna. Ma mi è rimasto questo, che sono un’attrice“. Da quanto è noto, al momento non sarebbe fidanzata e non starebbe frequentando nessuno. Vive insieme al suo amatissimo cane Achille.

Ecco un breve video che mostra un momento dietro le quinte di Don Matteo: