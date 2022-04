Bianca Guaccero, futuro a rischio: al suo posto una concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Futuro in bilico quello di Bianca Guaccero a Detto Fatto. Stando ai rumor che circolano sul web, l’attrice e conduttrice potrebbe passare su Rai Uno al timone di un nuovo programma. Inoltre, da come si apprende sul settimanale Oggi, la Rai avrebbe pronta anche la sostituta della Guaccero.

Ebbene, alla conduzione di Detto Fatto potrebbe arrivare una concorrente dell’Isola dei Famosi 2022. Quanto alla Guaccero, la 41enne originaria di Bitonto dovrebbe partire con un nuovo programma estivo, in onda su Rai Uno: Camper. A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia nella rubrica A lume di Candela.

Bianca Guaccero, addio a Rai Due: al timone dei nuovo programma quale sarà il suo ruolo?

Dopo Detto Fatto Bianca Guaccero potrebbe essere al timone di Camper. Il nuovo programma di Rai Uno racconterà le vacanze degli italiani “dopo la pandemia”. In realtà per quanto concerne la conduzione, già da un po’ si parlava di Tinto, ma non è da escludere la possibilità che ci sia anche Bianca.

Insomma, non ci resta altro che attendere per avere ulteriori aggiornamenti a tal riguardo. Ma non è tutto, al timone di Camper si parlerebbe anche di una concorrente dell’Isola dei Famosi: Roberta Morise, da molti conosciuta per essere stata l’ex fidanzata di Carlo Conti.