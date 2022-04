Amici 21, nuova clamorosa eliminazione: pubblico letteralmente sbigottito

Le anticipazioni del prossimo serale di Amici 21 riportano anche il nome della nuova eliminazione: il nome lascerà tutti a bocca aperta.

Sono tantissimi gli appassionati di Amici 21 pronti a scoprire cosa succederà nella prossima puntata del Serale. Andiamo quindi a vedere chi sarà eliminato dal talent show, e cosa succederà nel corso del prossimo appuntamento.

Sono finalmente spuntate in rete le anticipazioni della prossima puntata del Serale di Amici 21. Infatti nella giornata di ieri c’è stata la seconda registrazione che andrà in onda sabato 16 aprile 2022. C’è grande attesa specialmente per sapere chi sarà il concorrente eliminato nella prossima puntata. Oramai, infatti, come succede dalla scorsa edizione si conosce solamente dell’eliminato della prima manche.

Mentre invece gli altri due al ballottaggio hanno scoperto in casetta chi ha dovuto lasciare il programma. Inoltre in rete sono spuntati anche gli ospiti della prossima puntata, con Maria De Filippi che accoglierà in studio i Follya, ovvero la nuova formazione dei Dear Jack ex allievi del talent show. Inoltre proprio per questa ospitata ci sarà la composizione originale della band, composta da: Alessio Bernabei, Riccardo Ruiu, Alessandro Presti, Francesco Pierozzi. L’unico che mancherà sarà il chitarrista Lorenzo Cantarini. Andiamo quindi a vedere cosa succederà in puntata.

Amici 21, tutto pronto per la nuova puntata del Serale: cosa succederà

Nel corso della giornata di mercoledì 13 aprile è stata registrata la nuova puntata del Serale di Amici 21. Rispetto alle precedenti registrazioni c’è stata una sola eliminazione, svelata in anteprima da Il Vicolo delle News. Infatti secondo il portale specializzato al ballottaggio sarebbero finiti Dario e Carola, ma la momento non è stato ufficializzato nessun nome. La prima manche ha visto protagonista la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini che ha sfidato il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

LDA quindi avrebbe sfidato Albe, ma invano. Poi a succedergli ci sarà la sfida tra Michele e Dario che si sono confrontati su due pezzi, uno hip hop e l’altro modern. Ad avere la meglio è stato proprio Michele. Inoltre successivamente Luigi con una cover de L’ombelico del mondo ha battuto Dario, che così è stato il primo a finire il ballottaggio. La seconda manche ha visto sfidarsi il team Zerbi-Celentano contro quello di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Al termine della seconda manche è finita a rischio eliminazione Serena, raggiunta subito anche da Carola. Infine a vincere la prova TIM ci ha pensato Alex.