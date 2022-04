Addio in Rai, incredibile spoiler della conduttrice: “Vado a casa”

Al termine di questa stagione televisiva potrebbe esserci un clamoroso addio in Rai. È stata la stessa conduttrice a fare un clamoroso spoiler riguardo il suo futuro e, di conseguenza, anche le sorti del suo programma.

Detto Fatto, quest’anno sta avendo un’esistenza molto tormentata. Ha più volte cambiato collocazione all’interno del palinsesto televisivo. Questo ha sicuramente contribuito a peggiorare gli ascolti, che quest’anno sono stati decisamente negativi. Soprattutto per questo motivo, si pensa anche alla cancellazione del programma.

L’opzione che al momento sembrerebbe essere più probabile è quella dell’avvicendamento alla conduzione. Detto Fatto aveva preso forma grazie alla conduzione di Caterina Balivo, che nel 2013 era rientrata al lavoro dopo la gravidanza. Il format era completamente innovativo, ed era incentrato soprattutto sui tutorial.

Addio in Rai, dopo Ciacci è la volta di Bianca Guaccero?

Detto Fatto è molto cambiato negli ultimi quattro anni, da quando alla conduzione c’è Bianca Guaccero. Anche l’addio in Rai di Giovanni Ciacci ha segnato un grosso cambiamento: la sua presenza era uno dei momenti più attesi del programma, che è andato sempre più a somigliare ai programmi di intrattenimento pomeridiano.

Nel corso della puntata del 13 aprile, Bianca Guaccero sembrerebbe aver ufficializzato con ironia riguardo il suo prossimo addio in Rai. Mentre faceva delle gag riguardo il nord e sud Italia con Gianpaolo Gambi, agli spettatori non sono affatto sfuggite le parole pronunciate dalla presentatrice pugliese, che per lavoro si trova a vivere a Milano.

Nel futuro di Bianca Guaccero potrebbe esserci Milly Carlucci

Jonathan Kashanian, scherzando, ha sottolineato come ormai Bianca Guaccero abbia imparato molto bene l’accento milanese, nonostante lei sia meridionale. La sua risposta è stata tanto spontanea quanto incredibile: “Dopo 4 anni devo andare veloce veloce a casa. Ho preso troppo l’accento di Milano, me ne torno in Puglia“.

Secondo quanto rivela lanostratv.it, da tempo si vocifera del suo addio in Rai e della sostituzione al timone di Detto Fatto con Mia Ceran. Per quanto riguarda il suo prossimo futuro, in molti sarebbero certi della possibilità che non lasci davvero la Rai: per lei ci sarebbe la possibilità di partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle.