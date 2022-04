Uomini e Donne, l’ex tronista è diventata mamma: telespettatori commossi

Un ex tronista di Uomini e Donne è diventata madre per la terza volta. La notizia ha commosso i telespettatori: di chi si tratta.

Grande notizia per tutti i fan di Uomini e Donne, che hanno ricevuto la grande tronista. Infatti una delle sue ex troniste è pronta a diventare madre per la terza volta. Andiamo quindi a vedere l’annuncio sui social.

Uomini e Donne è ancora oggi una delle trasmissioni più guardate dagli italiani. Tra le tante troniste che hanno fatto la stia dela trasmissione troviamo senza ombra di dubbio anche Ramona Amodeo, che nelle ultime ore su Instagram ha rivelato di essere diventata madre per la terza volta. La nascita del piccolo è avvenuta martedì 12 aprile alle 19.31, con il neonato che è stato chiamato Giuseppe.

Inoltre la Amodeo ha fornito anche le misure del bebè, che alla nascita è 3.760 kg per 53.5 cm. Ramona ha dato luce al piccolo Giuseppe nell’ospedale Fatebenefratelli di Napoli, la sua città e sempre sui social ha ringraziato l’intero staff per la competenza e la professionalità con la quale è stata supportata e assistita. Il piccolo Giuseppe è frutto del suo grande amore con Luca Cicia. I due infatti sono anche convolati a nozze, riuscendo a superare le varie crisi di coppia.

Uomini e Donne, Ramona Amodeo madre per la terza volta: è nato Giuseppe

Ramona Amodeo ha quindi dato alla luce il suo terzo bambino, il piccolo Giuseppe, che arriva dopo Annachiara, cinque anni, e Olimpia, due. Il nome scelto per il bambino è un omaggio al suocero dell’ex tronista che si chiama proprio così. In precedenza l’Amodeo ha specificato che questa sarà la sua ultima gravidanza a 32 anni. Infatti Ramona è oramai lontana dal piccolo schermo da diverso tempo, dove è approdata poco più che maggiorenne.

Ad oggi Ramona è diventata una influencer anche molto seguita su Instagram. Durante la sua esperienza a Uomini e Donne, la Amodeo fu rifiutata da Gionatan Giannotti, che scelse Laura Addis. Dopo ha avuto un a relazione con il conterraneo Ugo. Solamente nel 2017 è arrivato Luca Cicia, il suo grande amore, con cui si è sposata ed appunto ha avuto tre figli. I due martedì hanno festeggiato la nascita di Giuseppe, il loro terzo ed ultimo figlio.