Rai non fa sconti: ascolti scarsi e amata conduttrice cancellata dal palinsesto

La Rai non perdona e quando gli ascolti risultano essere troppo bassi non c’è conduttrice che tenga: programma tagliato fuori dal palinsesto

Alla Rai i risultati contano eccome e dai vertici sanno che ciò che non funziona deve essere immediatamente tagliato per limitare i danni: ecco il motivo per cui l’amatissima conduttrice è stata messa fuori dal palinsesto.

La notizia era già nell’aria, poi è arrivata l’ufficialità: Serena Autieri con Dedicato non sarà più presente nei palinsesti Rai. La notizia è stata data da TVBlog secondo cui dai vertici avrebbero anche già deciso il programma con cui sostituire la conduttrice partenopea. Attenzione però, perché la Rai è particolarmente affezionata alla Autieri pertanto ha deciso di non lasciarla per strada, tutt’altro. Per la conduttrice sono previste grandi novità e progetti che la vedranno impegnata lungo tutta la prossima stagione programmata.

Con ogni probabilità, la decisione da parte della Rai arriva dal fatto che lungo il percorso di Dedicato, il talk show non ha mai avuto un gran riscontro in termini d’ascolti, pertanto continuare a proporlo su Rai Uno non avrebbe avuto più senso anche la prossima stagione in programma.

Stop per Serena Autieri con Dedicato: cos’ha in mente la Rai

Ai vertici Rai non si perde mai tempo e al posto di Dedicato hanno già deciso cosa mettere. Da novembre 2021 la programmazione del talk show è passata soltanto al sabato pomeriggio di Rai Uno, pertanto il primo canale ha deciso di proporre nuovamente Linea Blu Vivere il Mare a partire dalle 14:00. Al timone del programma ci saranno Donatella Bianchi e Fabio Gallo che, a sua volta, sarà impegnato per tutta l’estate nei weekend con il programma che sostituirà Unomattina in Famiglia.

Secondo TVBlog, Mamma Rai ha già pensato alla sua affezionata conduttrice ed al posto in cui piazzarla in assenza di Dedicato. Sembrerebbe, infatti, che dal prossimo autunno Serena Autieri possa essere impegnata in uno show tutto suo, ancora da confezionare e mettere a punto, in cui sarà protagonista indiscussa. Il palinsesto della prossima stagione Rai è ancora in fase di stesura, pertanto sono attese nuove sorprese in campo.