Raffaella Carrà, salta tutto: l’indiscrezione allarma i suoi fan

Dalla morte di Raffaella Carrà lo scorso 5 luglio è cominciata una vera e propria gara di solidarietà: questa volta salta tutto

Brutte notizie per i fan di Raffaella Carrà che vedono saltare tutto all’ultimo istante: l’indiscrezione delle ultime ore ha messo in allarme l’immensa platea che l’artista bolognese ha incantato per anni.

Nei mesi scorsi, da TvBlog è trapelata l’indiscrezione di un possibile show dedicato interamente a Raffaella Carrà. In particolare da gennaio a questa parte si è ipotizzato chi potesse essere a timone del progetto che avrebbe messo in scena i maggiori ricordi dell’artista bolognese con i nomi ricorrenti di Maria de Filippi e Milly Carlucci che avrebbero potuto unire la loro professionalità per portare in TV il ricordo della Regina del mondo dello spettacolo italiano.

Durante l’ultimo Festival di Sanremo, intanto, un piccolo omaggio -oppure ‘assaggio’ com’è definito da TvBlog- a Raffaella Carrà che poteva essere considerato anticipo di quanto avremmo visto poi c’è stato grazie alla direzione artistica di Amadeus, nonostante ciò sembra che tutto si concluda con un nulla di fatto.

Raffaella Carrà, ‘Fiesta’ salta e si parla per la prossima stagione

🔵Anteprima Cinguetterai🔵 Salta #Fiesta, lo show tributo a Raffaella Carrà che era previsto su Rai 1 per il 21 maggio, il sabato successivo alla finale dell’#Eurovision2022.

Stando alle indiscrezioni dell’account Twitter Cinguetterai, in genere molto aggiornata su quello che accade dietro le quinte della Rai, sembrerebbe che ‘Festa’ il programma che TvBlog aveva anticipato non andrà in onda il sabato successivo all’EuroVision Song Contest, come inizialmente previsto, ma la trasmissione è da considerarsi rinviata. Guardando il bicchiere mezzo pieno, i fan dell’artista possono dirsi sollevati dal fatto che non c’è un totale annullamento del programma, si tratta soltanto di pazientare ancora un po’.

Nel frattempo che emergono dettagli sulla trasmissione dedicata alla compianta regina della TV, è già noto che la Italian International Film-Gruppo Lucisano e la Kubla Khan 1990 hanno in mente una serie tv o mini serie da dedicarle avendone acquisito i diritti biografici.