Un uomo in macchina si avvicina alla fermata dell’autobus. Parcheggia, scende e pensa bene di prendere la palina della fermata e caricarla sul tettuccio della sua vecchia Punto grigio-azzurra. Come nulla fosse, risale in auto e si allontana. È la scena surreale cui si sono trovati ad assistere gli increduli passanti su via Emilio Scaglione. Siamo a Chiaiano, quartiere della periferia Nord di Napoli, nei pressi della fermata della metropolitana.

Nel video, girato da uno degli esterrefatti spettatori, si vede la Punto allontanarsi lentamente, con la palina in bilico sopra il tettuccio. Non è chiaro se la palina stessa fosse già stata sradicata dal marciapiedi oppure se l’autore del furto si sia preoccupato persino di svellerla dall’asfalto. Che si tratti di un furto, però, appare abbastanza evidente. L’uomo, vestito con una felpa dai colori sgargianti, non ha certo le sembianze di un addetto comunale alla rimozione delle paline.

In mattinata è arrivato il commento del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, da sempre molto attento a denunciare gli episodi di piccoli e grandi illegalità che accadono nel capoluogo campano: “Abbiamo sporto denuncia alla Polizia Municipale e abbiamo inviato una segnalazione all’Anm per chiedere il ripristino della fermata. Stiamo cercando anche di capire se l’uomo abbia divelto egli stesso la palina per portarsela via o se l’abbia trovata già staccata dal suolo”.