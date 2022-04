Matrimonio a prima vista, addio a una coppia amatissima: si sono davvero lasciati

Una delle coppie più amate di ‘Matrimonio a prima vista’ sembrerebbe essersi lasciata. Andiamo a scopire tutta la verità sul rapporto tra i due.

Matrimonio a prima vista ha fatto vivere ai telespettatori una bellissima storia d’amore, che però adesso sembrerebbe essere finita. Andiamo quindi a vedere cos’è successo ai due protagonisti dell’ultima stagione della trasmissione.

I grandi protagonisti dell’ultima edizione di Matrimonio a Prima Vista sono stati Giorgia Rosati e Antonio Quarta, l’unica coppia che era riuscita a resistere dopo la trasmissione. Inoltre nel corso dell’ultimo episodio si erano presentati agli esperti addirittura con le fedi al dito. Quindi il matrimonio sembrava ad un passo per a terza coppia ancora insieme di tutte le edizioni. Invece così non è stato, con i due che si sarebbero lasciati. Adesso le uniche due coppie che stanno resistendo sono quelle composte da: Sergio e Jessica; Francesco e Martina.

Inoltre le coppie sarebbero tre ancora se consideriamo anche Francesca e Andrea, che avranno un figlio insieme ma non sono stati messi insieme dagli esperti. Quindi Giorgia e Antonio si sarebbero lasciati ufficialmente. A distanza di qualche mese dalla decisione finale tra loro è finita. Lo hanno fatto sapere nei giorni scorsi su Instagram. A postare un messaggio per tutti ci ha pensato Giorgia, che ha ammesso di non essere più la moglie dell’uomo. Andiamo quindi a vedere le parole della donna sul suo profilo social.

Matrimonio a prima vista, è finita tra Giorgia e Antonio: commovente dedica su Instagram

Dopo essersi lasciata con Antonio, Giorgia Rosati ha voluto fare una bellissima dedica a Quarta. Infatti la donna sul suo profilo social ha scritto: “Forse non ci siamo saputi spiegare, forse pensavamo che sarebbe stato tutto più semplice, ma posso dire con certezza che ogni singola emozione è stata talmente forte da non poter racchiudere tutto con un sì o con un no“. Ma queste non sono le uniche parole usate dalla donna per descrivere la sua relazione.

Infatti Giorgia ha poi continuato: “È stato un viaggio pazzesco, folle, come se avessimo comprato un biglietto di sola andata, con il tempo tutto sarà più chiaro, più semplice” – ha poi concluso: “È stato il viaggio della vita e a volte, con mille sfaccettature, la vita ti ripaga. Dovessi tornare indietro, nonostante tutto, lo rifarei altre mille volte con te“. A queste belle parole non si è fatto attendere il commento di Antonio, che sempre su Instagram ha scritto: “Ci siamo vissuti al meglio ed imparato tanto l’uno dall’altra. Sono contento di aver trovato una persona come te“. Finisce quindi una delle storie che ha appassionato di più i fan del programma.