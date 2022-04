Maria De Filippi, indiscrezione super: svelato il motivo della ‘simpatia’ per Pinuccia

Una clamorosa indiscrezione ha svelato il motivo per cui Maria De Filippi tiene particolarmente a Pinuccia, la dama di Vigevano: la verità.

La protagonista degli ultimi mesi di Uomini e Donn (Trono Over) è Pinuccia. La dama di Vigevano è nota per scontrarsi spesso con Tina Cipollari. Inoltre starebbe molto a cuore a Maria De Filippi: scopriamo il motivo.

Nel corso di questa edizione di Uomini e Donne abbiamo visto una nuova protagonista del Trono Over. Stiamo parlando di Pinuccia, la dama di Vigevano a cui Maria De Filippi è molto affezionata. Dietro a questo legame, però, sembrerebbe esserci un motivo chiarissimo. La dama oramai è diventata un vero e proprio bersaglio di Tina Cipollari, che spesso l’attacca duramente facendola arrivare anche alle lacrime. Tra le due spesso si scatenano delle grandissime discussioni, anche abbastanza animate.

Specialmente dopo l’ultimo attacco, Pinuccia è corsa dietro le quinte dello studio del dating show scoppiando in lacrime. Nel corso di questi battibecchi ad intervenire più volte a favore della dama di Vigevano ci ha pensato proprio Maria De Filippi. Inoltre i telespettatori hanno potuto notare come la conduttrice abbia cercato di riavvicinare in tutti i modi lei e Alessandro Rausa. Nonostante ciò, per la loro conoscenza non sembrerebbe esserci futuro. Nella giornata di ieri, quindi, la presentatrice ha chiesto a Bruno di iniziare la conoscenza con Pinuccia. Ma andiamo a scoprire cosa lega Maria alla dama lombarda.

Maria De Filippi, ecco perché tiene molto a Pinuccia: la rivelazione

A rivelare il presunto motivo che lega Maria De Filippi a Pinuccia ci ha pensato Nuovo Tv. Infatti sul nuovo numero del settimanale è riportata una profonda motivazione che lega le due donne. Sulla rivista si legge: “Tutti in studio hanno l’impressione che Maria riveda in Pinuccia la sua amata mamma, che ha perso sei anni fa all’età di 88 anni” – continua – “Spinta dal suo ricordo appare sempre ben disposta verso di lei, anche se a volte la signora di Vigevano non è facile da sopportare“.

Nonostante l’atteggiamento di Pinuccia spesso indispettisce i telespettatori, Maria è sempre pronta a cercare di mettere una pezza sugli scivoloni della protagonista del Trono Over. Inoltre anche la mamma della conduttrice si chiamava Giuseppina. Negli ultimi anni di vita l’amata mamma ha vissuto nella stessa casa con Maria e Maurizio Costanzo. Come Pinuccia, anche lei ha avuto due figli, Maria e Giuseppe. Inoltre un altro lato in comune sembrerebbe essere il carattere, con anche la defunta madre che non era incline alle dimostrazioni d’affetto. Questo sarebbe il motivo principale per cui la De Filippi ha empatizzato maggiormente con la dama di Vigevano.