L’Isola dei Famosi, nuovo provvedimento disciplinare: “Come ti è saltato in mente?”

Un nuovo provvedimento disciplinare ha colpito duramente un gruppo di naufraghi de L’Isola dei Famosi. Ecco chi ha infranto di nuovo il regolamento causando un disagio a quasi metà dei naufraghi di Cayo Cochinos.

Ivano, il fratello di Silvano Michetti, l’aveva già anticipato non appena saputa la notizia. Come ogni gemello, si sente una cosa sola con suo fratello, e non ha potuto trattenere l’indignazione per l’immediata eliminazione di Silvano da L’Isola dei Famosi. Si tratta, con ogni probabilità, dell’eliminazione più veloce nella storia dei reality show.

Non appena sbarcato a Cayo Cochinos, infatti, il Cugino di campagna si avrebbe detto delle parole inaccettabili. La redazione ed Ilary Blasi hanno sostenuto che questa fosse una bestemmia, e quindi l’hanno subito espulso dal gioco. Ivano, però, ha sentito bene il video e sostiene che sia un’imprecazione: è disposto a fare causa per ottenere giustizia.

Estefania mette nei guai tutta la Tribù Tiburón

L’espulsione di Silvano era, fino al 13 aprile, l’unico provvedimento disciplinare di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Sfortunatamente, Estefania si è guadagnata il secondo: a pagarne le conseguenze non sarà solo lei, ma tutto il gruppo di cui fa parte. Dall’ultima diretta di lunedì 11, infatti, i concorrenti sono stati divisi in due gruppi.

Oltre ai quattro naufraghi che si trovano su Playa Sgamada, è stata formata la Tribù Cucaracha e la Tribù Tiburón. Estefania fa parte di quest’ultima. Non avendo seguito il regolamento del gioco, forse perchè non pensava di essere vista dalla redazione del programma, dovrà scontare una durissima punizione.

L’Isola dei Famosi, ecco chi ha subito il provvedimento disciplinare

Fra le regole che i naufraghi devono rispettare c’è quella di non parlarsi fra un rintocco e l’altro della campana. Estefania è stata ripresa mentre si avvicinava a Guendalina Tavassi e le diceva qualcosa. Durante il day-time de L’Isola dei Famosi del 13 aprile si è annunciato il provvedimento disciplinare che è stato preso nei confronti della Tribù Tiburón.

Per ben ventiquattro ore tutto il team di cui fa parte Estefania non potrà utilizzare il fuoco. Ovviamente, la notizia non è stata presa bene dai suoi compagni di squadra, che le hanno chiesto spiegazioni. Ilona Staller le ha chiesto a bruciapelo: “Come ti è saltato in mente di fare una cosa del genere?“. Inizialmente ha negato, poi ha chiesto scusa a tutti.

Nel frattempo, ecco Laura che è molto delusa per non essere riuscita ad incontrare suo marito Clemente il giorno del suo compleanno: