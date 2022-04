Harry e Meghan, nuovo affronto alla Regina Elisabetta: sta per accadere. All’interno di Buckingham Palace molti sono contrariati

I duchi di Sussex trovano sempre il modo di far discutere per le loro scelte. L’ultima vicenda riguarda un recente viaggio programmato dalla coppia in Olanda.

La loro assenza da Palazzo è ormai di oltre due anni. Harry e Meghan hanno staccato definitivamente il cordone ombelicale da Buckingham Palace subito prima dello scoppio del Covid-19 e non hanno mai avuti ripensamenti. Se il principe ha fatto ritorno in un paio di occasioni in Inghilterra negli scorsi mesi, l’attrice americana è sempre rimasta con i figli Archie e Lilibet Diana a Montecito. Il duca del Sussex presenziò ai funerali del principe Filippo (il nonno) lo scorso anno (più o meno di questi giorni) e anche a giugno per l’inaugurazione della statua dedicata a Lady D nei giardini di Kensington. Se inizialmente la pandemia poteva essere una scusa plausibile per non affrontare la traversata oceanica, ora le chiacchiere stanno a zero. Quello che avverrà nei prossimi giorni ha davvero dell’incredibile e sta facendo molto discutere nella Royal Family di Londra.

Harry e Meghan, la Regina Elisabetta ci è rimasta male: tornano in Europa ma non a Londra

Harry e Meghan saranno in Europa a breve, con una visita in Olanda già programmata da tempo. Nonostante la vicinanza di Amsterdam a Londra, però, non sono previste deviazioni a Palazzo, per salutare Sua Maestà. Il motivo del viaggio nel Vecchio Continente è legato ad uno degli impegni principali del secondogenito di Carlo e Diana, ovvero gli Invictus Games.

La quinta edizione dell’evento sportivo dedicato ai veterani di guerra che hanno riportato disabilità permanenti servendo il proprio paese, si terrà dal 16 al 22 aprile 2022 a L’Aia. Tra gli ospiti d’onore ci saranno proprio i duchi di Sussex, forse anche in compagnia dei due figli. Tra l’altro è stato già annunciato che Netflix seguirà con una sua troupe tutto l’evento, per la realizzazione delle riprese di ‘Heart of Invictus’, una docu-serie co-prodotta con Archewell Productions, la casa di produzione dei Sussex.

“Questa serie permetterà al mondo di scoprire le storie toccanti e stimolanti di questi atleti in viaggio verso i Paesi Bassi“, dichiarava qualche tempo fa Harry, dopo aver dovuto rimandare l’evento a causa del Covid. Nel frattempo come reagirà la Regina per questo ennesimo sgarbo subito dalla sua Corona?