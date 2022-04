“Non ho più rapporti con lei”: GF Vip 6, è davvero finito tutto?

Due ex concorrenti del GF Vip 6 non si sarebbero risparmiati numerose frecciatine. Il rapporto si sarebbe deteriorato all’improvviso, e la causa scatenante del tutto potrebbe essere stata la famiglia di uno dei due.

Durante l’ultima puntata del GF Vip 6 era scoppiato un piccolo caso durante la diretta. Numerose indiscrezioni riferivano che un’ex inquilina della reality si era avvicinata in modo provocante ad Alessandro Basciano, suscitando l’ira di Sophie Codegoni. Erano anche filtrati alcuni pettegolezzi riguardo la scelta dell’abito di pizzo bianco e trasparente di lei.

Sarebbe stata Clarissa Selassiè a far perdere le staffe a Sophie Codegoni durante la finale del GF Vip 6. La diretta interessata ha subito smentito ogni pettegolezzo a riguardo. Ha anche dichiarato di non essere assolutamente interessata ad Alessandro Basciano, oltre ad aver sempre cercato di difendere l’amicizia con Sophie.

Le pesanti frasi delle due ex GF Vip 6: tagliati per sempre i ponti?

Clarissa Selassié avrebbe spiegato attraverso i propri canali social che, forse, sarebbe stata la famiglia di Sophie Codegoni a far credere un interesse verso Alessandro Basciano che da parte sua non c’è mai stato. Parlando con il settimanale Chi, l’ex di Fabrizio Corona ha fatto alcune dichiarazioni molto pesanti riguardo il rapporto con la principessina.

Una volta uscita dalla casa del GF Vip 6, Sophie si sarebbe resa conto che Clarissa, soprattutto durante alcune dirette social, non avrebbe usato delle espressioni molto gradevoli nei suoi confronti. La bionda influencer ha fatto chiaramente capire di non apprezzare per nulla l’appellativo di Sofinta che le aveva affibiato.

La Codegoni non fa sconti: “Non mi è piaciuto per nulla”

La Codegoni ha spiegato al magazine diretto da Alfonso Signorini: “Penso di essere stata una buona amica per le sue sorelle, Lulù e Jessica, all’interno del GF Vip 6. Quindi, vedere Clarissa che mi chiamava “Sofinta” nelle dirette non mi è piaciuto per nulla. A tutto, però, c’è un rimedio: ora, infatti, non ho più grandi rapporti con lei”.

Le parole di Sophie sembrano molto strane, e fanno sospettare che ci sia qualcosa di più dietro il suo atteggiamento. La fidanzata di Basciano ha anche raccontato a Chi di avere molta nostalgia della casa del Grande Fratello. Ogni tanto riguarda con malinconia alcune registrazioni del reality show a cui ha appena partecipato.