Emma Marrone, mazzata terrificante: bomba degli ultimi minuti

Emma Marrone è reduce da un gran bel Festival di Sanremo disputato con Ogni volta è così: adesso la mazzata inaspettata

Fin qui Emma Marrone ha disputato una grande carriera all’insegna della musica, dopo Amici di Maria De Filippi la cantante si è tolta qualche sassolino dalla scarpa dimostrando a tutti di che pasta è fatta.

Da Amici di Maria De Filippi in poi, Emma Marrone ha spiccato il volo e l’ha fatto egregiamente riempiendo palazzetti, collezionando premi, disputando più Festival di Sanremo ed arrivando fino all’EuroVision. Dall’ultima competizione musicale ligure con Ogni volta è così, la cantate toscana è riuscita a portare in scena qualcosa che ha emozionato e convinto ancor di più il pubblico italiano.

Negli anni, tuttavia, non si è limitata al solo ruolo di cantante perché ha preso parte a diversi programmi televisivi ed ha anche preso parte a film sul grande schermo togliendosi qualche sassolino dalla scarpa e staccando il biglietto di tanti successi oltre che grandi soddisfazioni.

Emma Marrone, l’ultima mazzata non ci voleva: non sarà più giudice di X Factor

Uno dei programmi di punta di Emma Marrone è stato indubbiamente X Factor con il ruolo di giudice che ha ricoperto per due anni. Ritrovarsi dall’altro lato della cattedra non è mai facile e la cantante toscana lo sa bene, ma lei l’ha sempre fatto egregiamente. A lanciare l’indiscrezione è il Magazine Chi che scrive: “Emma eliminata! Sta prendendo piede la nuova stagione di X Factor. Noi di Chi possiamo anticiparvi che Emma Marrone non farà parte dei nuovi giudici. Il cast è in evoluzione, punto fermo Manuel Agnelli. Possiamo anche dirvi che si auspica un ritorno di Fedez“. Nonostante non siano ancora noti i motivi né chi sarà un sostituto o ancor meno da chi sarà composto il quartetto ufficiale, ormai per la cantante toscana sembra esserci un addio.

Un’altra notizia è che Fedez potrebbe ritrovare serenità tornando ad X Factor come giudice: nonostante si stia occupando maggiormente di associazionismo e imprenditoria, non è mai troppo tardi per vestire i panni della musica dall’altro lato della cattedra.