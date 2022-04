Uomini e Donne anticipazioni: Trono Over, scatta un bacio e Luca manda via una corteggiatrice. Grandi sorprese nella puntata del 12 aprile

Chi segue abitualmente Uomini e Donne ormai lo ha capito da tempo. Sempre più spesso è il Trono Over ad offrire gli spunti migliori al pubblico, le storie più interessanti e intriganti, in protagonisti più amati.

Succederà anche nella puntata di oggi, 12 aprile. Perché come raccontano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, Diego Tavani si sta prendendo uno spazio importante, da condividere con Aneta. La dama che ha frequentato Armando Incarnato, uno dei grandi protagonisti nelle ultime edizioni, ha ormai chiuso con il cavaliere napoletano e non sembra ci siano margini per ricomporre.

Ora frequenta Diego e tra loro il feeling sembra altissimo. Tra di loro funziona, anche se hanno cominciato a conoscersi da poco. Ma potrebbe già essere arrivata una svolta sotto forma di primo bacio nella coppia che coppia ancora non è. Maria De Filippi approfondirà questa storia che annuncia grosse sorprese.

Uomini e Donne anticipazioni: svolta nel Trono Classico, sta per cambiare tutto

Come al solito però a Uomini e Donne ci sarà spazio anche per il Trono Classico. La nuova tronista Veronica è arrivata da poco, difficile immaginare che abbia già individuato un candidato buono con cui uscire. Intanto però i suoi personalissimi casting stanno andando avanti e prossimamente scopriremo come sono andate le sue uscite.

Sorpresa in vista invece per Luca Salatino, ormai prossimo alla scelta. L’arrivo di Aurora in mezzo alle sua corteggiatrici ha stravolto tutti i programmi di Soraia e Lilli, pronte a confrontarsi testa a testa. Fra il tronista e la nuova ragazza è già scattato un bacio e lui sembra rimasto profondamente deluso dalla mancata reazione di Lilli.

Come rivela la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Luca è uscito di nuovo in esterna con Soraia. La ragazza nella scorsa puntata non lo aveva baciato perché arrabbiata per quello che aveva visto con Aurora. Come avrà reagito questa volta? Ma soprattutto, Luca è pronto ad eliminare almeno una delle sue corteggiatrici? Basterà aspettare la puntata di oggi per scoprirlo.