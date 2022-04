Soleil Sorge-Sonia Bruganelli, indiscrezione pazzesca: un programma insieme?

Novità in arrivo per i fan di Soleil e Sonia Bruganelli. Dopo il Grande Fratello Vip le due donne potrebbero avviare una collaborazione.

Un post apparso sull’account Instagram di Sonia Bruganelli fa sognare i suoi fan e non solo. L’imprenditrice presto potrebbe formare uno scoppiettante duo con Soleil Sorge: l’indiscrezione che lascia tutti senza fiato. Scopriamo i dettagli.

Dopo l’esperienza fatta al Grande Fratello Vip 6, anche se in ruoli diversi, Soleil Sorge e Sonia Bruganelli presto potrebbero tornare insieme a far sognare i fan. Nelle scorse ore la moglie di Paolo Bonolis ha condiviso nelle proprie Insta Stories un collage di foto sue e di Soleil. Subito dopo, il reel con scritto testuali parole: “Prossimamente… a grande richiesta”.

Ebbene, la descrizione di Sonia ha immediatamente portato i suoi follower su Instagram ad ipotizzare la qualsiasi cosa. E’ in cantiere una trasmissione destinata al fantastico duo? Oppure Alfonso Signorini le ha già ingaggiate nelle vesti di opinioniste della settima edizione del Grande Fratello Vip? Queste sono sono alcune delle tante ipotesi.

Sonia Bruganelli e Soleil Sorge, novità in arrivo? Pubblico al settimo cielo

Come tutti ben sanno Sonia Bruganelli al GF Vip 6 è stata sempre dalla parte dell’influencer milanese. La moglie di Bonolis ha più volte dichiarato che la Sorge era una delle poche, se non l’unica concorrente, a creare delle dinamiche nella Casa più spiata d’Italia. Ma non solo, tempo fa l’imprenditrice ha anche sottolineato che avrebbe tanto voluto vedere la 27enne nei programmi del marito: “Credo anche che lei sia l’unica che potrà fare qualcosa di importante in TV”.

Adesso il post pubblicato su Instagram potrebbe essere solo l’anticipo di una proficua collaborazione al femminile. Non ci resta altro che attendere eventuali comunicazioni o indizi sia da parte di Sonia che di Soleil Sorge. Intanto i fan non smettono di sognare.