“Serio provvedimento”, decisione choc a La Pupa e Il Secchione: Barbara d’Urso furiosa

Barbara d’Urso è uscita allo scoperto senza peli sulla lingua e si scontra a La Pupa e Il Secchione Show: cos’è successo

Attenti a non svegliare il cane che dorme perché Barbara d’Urso sa mordere anche molto forte: a La Pupa e Il Secchione c’è stato uno scontro con conseguente provvedimento da parte della conduttrice partenopea.

Nonostante La Pupa e Il Secchione non stia raccogliendo dati soddisfacenti in termini di ascolti, Mediaset continua a dar fiducia a Barbara d’Urso ed i suoi concorrenti continuando la loro regolare programmazione del martedì sera. Questa sera, infatti, martedì 12 aprile, andrà in onda una nuova puntata dello show su Italia 1. Nelle scorse ore, però, la padrona di casa ha rivelato che ci saranno seri provvedimenti su un concorrente.

Tutto si può dire di quest’edizione tranne che non ci sia un gran movimento, visto e considerate tutte le polemiche, discussione ed i cosiddetti momenti trash che diventano poi virali sul web. Forse è il caso di dire che Barbara d’Urso sta ottenendo più successo su Twitter che in TV.

Barbara d’Urso furiosa su Twitter: “Non accetto certi comportamenti”

Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite. Per questo motivo stasera a #LaPupaEilSecchioneShow verranno presi seri provvedimenti disciplinari. Io non accetto certi comportamenti! pic.twitter.com/KmH1o34KNp — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) April 12, 2022

È proprio su Twitter che Barbara d’Urso ha annunciato a chiare lettere: “Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite. Per questo motivo stasera a #LaPupaEilSecchioneShow verranno presi seri provvedimenti disciplinari. Io non accetto certi comportamenti!”. Nelle scorse puntate, il fratello di Luca Onestini ha avuto qualche discussione anche con l’ex cognata, Soleil Sorge, accusata di avere un problema con lui irrisolto.

Cos’è successo esattamente? Per ora non c’è risposta al quesito, Barbara d’Urso ha buttato un piccolo sassolino: sta ai telespettatori decidere se raccoglierlo e seguire stasera le vicende su Italia 1.