Due star di Sanremo e il protagonista di Doc-Nelle tue mani insieme in un reality: è ufficiale!

Un cast eccezionale per il nuovo reality che pesca dal Festival di Sanremo e dalla fiction di successo Rai, Doc-Nelle tue mani

Da poco ufficializzato il cast del nuovo reality che andrà in onda tra non molto. I personaggi scelti da mettere in sfida sono nomi provenienti perlopiù dal mondo dello spettacolo: in due arrivano dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Anche la terza stagione di Celebrity Hunted è stata confermata da Prime Video dopo il grande successo delle prime due edizioni vinte rispettivamente da Claudio Santamaria, Francesca Barra, Fedez e Luis Sal e da Elodie e Myss Keta. Un format molto particolare portato anche in Italia nel 2020 grazie ad Endemol Shine che ne ha concesso i diritti alla piattaforma di streaming Amazon.

Nonostante non ci sia ancora la data ufficiale per l’inizio dell’avventura, Celebrity Hunted si prospetta una grande avventura thriller con un cast d’eccezione appena ufficializzato dal profilo ufficiale del reality show.

Celebrity Hunted, il cast ufficiale: in due dall’ultimo Festival di Sanremo

Tramite la pagina ufficiale di Instagram, sia Prime Video che Celebrity Hunted Italia hanno pubblicato la foto con il cast al completo: l’attore Luca Argentero in coppia con la moglie, l’attrice Cristina Marino, gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore, la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa, i volti noti del gruppo comico The Jakal Ciro Priello e Fabio Balsamo e il rapper Rkomi e il cantante Irama. Per riassumere, il thriller show ha scelto due volti dall’ultimo Festival di Sanremo, la stella indiscussa di Doc – Nelle tue mani e sua moglie, due dei tanti volti di The Jackal, i due protagonisti di Gomorra e la Queen indiscussa di Cake Star.

Se è vero che non c’è ancora una data d’uscita ufficiale della serie su Prime Video, è anche vero che sembra essere quanto mai vicina perché programmata per il 2022, con ogni probabilità inizio autunno prossimo. I fan non stanno più nella pelle nel poter rivedere il comico e thriller programma proposto dalla piattaforma di Amazon. Per poterlo vedere, infatti, sarà necessario un abbonamento a Prime, dove sono accessibili molti altri titoli tra cui LOL – Chi non ride è fuori e The Ferragnez.