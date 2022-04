“Mio padre è stato violento”: ex GF Vip 6 racconta la terribile infanzia

L’ex concorrente del GF Vip 6 ha raccontato la terribile infanzia con un padre violento e quali conseguenze questo ha avuto nella sua vita.

L’ex GF Vip 6 ha raccontato di aver voluto proteggere sua mamma dal papà. Non ci riuscì, perchè era troppo piccola e non poteva fare nulla contro suo padre, che era un uomo robusto ed alto quasi due metri. Di entrambi i genitori, ricorda l’incredibile bellezza. La madre era stata una ballerina ed aveva anche fatto parte delle Bluebell Girls.

L’infanzia di Nathaly Caldonazzo, discussa ex concorrente del GF Vip 6, ha voluto raccontare cosa è significato per lei crescere con un padre violento, spiegando: “Ho visto delle scene che mi hanno segnata“. In particolare, la soubrette ha voluto precisare che si trattava di violenza psicologica, che lei considera ancora più insidiosa della violenza fisica.

Ex GF Vip 6, le conseguenze di un padre violento

L’ex GF Vip Nathaly Caldonazzo non è riuscita a rompere la catena di violenza della sua famiglia. Si è trovata a sua volta a frequentare più volte dei partner che si sono rivelati violenti, soprattutto dal punto di vista psicologico. Ha raccontato di aver imparato a riconoscere i segnali che riceve, perchè arrivano sempre prima che si riveli la violenza.

Nathaly non è mai riuscita a seguire un percorso di analisi con uno specialista per rielaborare quanto le è successo durante l’infanzia. Ha trovato però la sua valvola di sfogo nell’arte, dove il tema centrale è proprio la violenza contro le donne. L’ha introdotta al mondo della pittura il siciliano Croce Taravella, a cui è per sempre grata.

Il ricordo di Troisi: “Non ho voluto scrivere un libro, che parlino gli altri“

La Caldonazzo sarà protagonista di una mostra di dodici opere insieme all’artista Vito Bongiorno, con cui, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci molto di più di una semplice collaborazione artistica. L’esposizione, che richiama il concetto di “squarcio paralizzante“, è stata organizzata grazie a Marco Giordano, presidente di Re d’Italia Art.

Quando nell’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno la conduttrice Serena Bortone ha chiesto di ricordare gli ultimi anni di vita di Massimo Troisi, Nathaly è diventata malinconica. Inizialmente ha confermato di essere stata in America con lui per l’operazione al cuore. In un secondo momento, però, ha preferito non dire nulla per rispetto.

Ecco un breve frammento dell’intervista. Per vedere il video completo, clicca qui.