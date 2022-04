Milly Carlucci, dopo le indiscrezioni arriva la conferma: fan in visibilio – FOTO

Milly Carlucci ha fatto un annuncio che ha mandato in visibilio i fan di una delle trasmissioni più amate del palinsesto Rai di quest’anno. Ecco di cosa si tratta e cosa ha in serbo per il prossimo anno l’amata conduttrice.

L’edizione di quest’anno de Il cantante mascherato ha sollevato numerose polemiche. Il format è leggermente cambiato, e molti spettatori non hanno gradito che si dessero troppi indizi riguardo all’identità delle maschere. Già una settimana prima dell’eliminazione di Aquila, tutto il pubblico aveva ormai compreso che si trattasse di Alba Parietti.

Rispetto agli anni precedenti, è sembrato anche che si sia dato più spazio alle diatribe fra i giudici. Oltre a questo, gli ospiti si sono spesso esibiti molto tardi la sera, quando veniva comunicato anche chi veniva eliminato dal gioco. Se il programma è dichiaratamente pensato anche per i bambini, come mai si è concluso sempre così tardi?

Milly Carlucci, l’atteso annuncio è arrivato

Nonostante tutte le polemiche, che sono anche un sintomo del grosso seguito che ha il programma, l’edizione 2022 de Il cantante mascherato è stata un successo. Come sempre, sono state molto apprezzate anche le maschere, realizzate artigianalmente e nate dalla creatività espressa in 12 bozzetti della costumista Federica Boldrini.

Rispetto all’anno precedente, si è data molta importanza al fatto che le maschere fossero tutte molto leggere. La più ingombrante, però, è stata senz’altro Lumaca, indossata da Giancarlo Magalli e dalla figlia Michela. Si è anche cercato di mantenere la segretezza all’interno del cast riguardo l’identità delle maschere, rivelata solo a dieci persone.

La cena con Pulcino e Lumaca rivela le sorti de Il cantante mascherato

Dopo la proclamazione di Volpe come vincitore de Il cantante mascherato 2022, in molti si sono subito chiesti come mai non fosse stato subito confermata l’intenzione di proseguire con una nuova edizione. Si è subito scatenato il gossip, prontamente spento dalla stessa Milly Carlucci con un breve messaggio sul suo account Instagram.

L’11 aprile, Milly Carlucci si è mostrata a cena a ristorante con Giancarlo Magalli e la figlia Michela, oltre a Lino Banfi e la figlia Rosanna. La didascalia della foto recita: “Cena pugliese e brindisi per il successo de Il cantante mascherato. Ci vediamo il prossimo anno per la quarta edizione. Grazie a tutti per aver giocato con noi“.

