Manuel Bortuzzo incassa un durissimo colpo: nessuno si aspettava questa decisione!

Nessuno si aspettava questa decisione nei confronti di Manuel Bortuzzo. Grossa mazzata per l’ex gieffino.

Dopo aver mancato per un soffio la vittoria del GF Vip 6 che ha visto trionfare Jessica Selassié, Davide Silvestri è tornato alla sua vita di sempre. Quando era un concorrente all’interno della Casa più spiata d’Italia, l’attore protagonista di diverse fiction di successo, pensava sempre alla sua compagna che era lì ad attenderlo nel loro nido d’amore.

Dopo essersi ritrovati, Davide e Alessia non solo hanno scoperto di essere sempre più innamorati ma hanno anche capito di voler trascorrere il resto della vita insieme. Così hanno annunciato il loro matrimonio che si svolgerà tra pochi mesi come ha svelato lo stesso attore in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi.

“Stiamo già organizzando tutto. Spero di riuscire a celebrarle a fine settembre. Ma onestamente sto già correndo come un matto per farlo anche prima. Il mio sogno, burocrazia permettendo sarebbe quello di sposarci a luglio”.

Manuel Bortuzzo, grossa mazzata per l’ex gieffino: nessuno se lo aspettava

Nonostante abbia trascorso sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip e instaurato bellissimi rapporti d’amicizia con molti concorrenti come Manila Nazzaro, Davide Silvestri ha deciso di invitare al suo matrimonio solo due dei suoi ex coinquilini: Barù e Katia Ricciarelli. Una scelta dettata da un’unica motivazione: dall’amicizia vera. “Sì inviterò Barù e Katia Ricciarelli, stop. Soltanto loro due. Perché è un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene”, ha spiegato Davide ai microfoni del settimanale Chi.

Dunque alle nozze non ci saranno né Aldo Montano con cui aveva legato nell’ultimo periodo né Manuel Bortuzzo con cui ha sempre avuto un ottimo rapporto fino a quando è uscito dalla casa. Dopo l’esperienza nella Casa il nuotatore ha preso le distanze per le discussioni che l’attore aveva con la fidanzata Lulù. Dunque una scelta strettamente personale quella di Manuel che si è schierato dalla parte della sua anima gemella. Alle nozze saranno assenti anche Alex Belli e Soleil Sorge che per Davide sono stati una spalla fino all’ingresso di Barù nel programma condotto da Alfonso Signorini.