La Pupa e il Secchione, lite furiosa e aggressione: arriva la squalifica?

Atti di violenza a La Pupa e il Secchione Show lasciano tutti senza parole: Barbara D’Urso delusa da due concorrenti.

Dopo le accuse volano gli schiaffi nel programma della Carmelita. Stando all’indiscrezione lanciata da Dagospia, gli autori dello show sono immediatamente intervenuti con dei provvedimenti disciplinari: scopriamo cos’è successo.

Colpo di scena nel programma di Barbara D’Urso: La Pupa e il Secchione Show. Nella Villa sono volati stracci e non solo tra due protagoniste, parliamo di Mila Suarez e Paola Caruso. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia secondo cui la produzione del programma sarebbe immediatamente ricorsa ai ripari con dei provvedimenti disciplinari.

Le due Pupe, oltre alle offese verbali, se le sarebbero date di santa ragione. In queste ore Mediaset sta valutando se sia il caso di mandare in onda la versione integrale dell’indecoroso momento immortalato delle telecamere dello Show di Barbara D’Urso. Questa ultima, inoltre, a Pomeriggio Cinque non è riuscita a nascondere la sua delusione dinanzi ad una scena di violenza così deplorevole.

Schiaffi e non solo a La Pupa e il Secchione Show: Barbara D’Urso delusa dalle sue concorrenti

A Pomeriggio Cinque Barbare D’Urso ha anticipato che in Villa si è arrivati alle mani tra Paola Caruso e Mila Suarez. Tutto è avvenuto dopo che l’influencer marocchina ha provocato l’ex gieffina. La Suarez avrebbe per l’ennesima volta parlato della vita privata di Paola istigandola così alla violenza con delle insinuazioni poco piacevoli.

Insomma, non ci resta altro che attendere per vedere le immagini della rissa, qualora Mediaset decidesse di trasmetterle, e soprattutto quali saranno i provvedimenti messi in atto contro le due concorrenti de La Pupa e il Secchione Show. Intanto questa sera, martedì aprile 2022, andrà in onda il quinto appuntamento registrato domenica scorsa.