Antonella Clerici, batosta inattesa: i suoi programmi devono cambiare. Per il futuro è già tutto deciso ma il presente conosce uno stop

Ci sono certezze incrollabili nei programmi degli italiani e una di questa è Antonella Clerici. Associare la conduttrice milanese alla fascia di mezzogiorno arriva in automatico e il suo pubblico lo sa bene, felice di averla ritrovata negli ultimi due anni.

Complessivamente E’ Sempre Mezzogiorno sta continuando a piacere al pubblico, ma nella giornata di 11 aprile è arrivato uno sto inatteso. Lo show cooking di Rai 1 è stato visto da 1.547.000 spettatori (il 15% di share). Su Canale 5 invece Forum è salito a 1.418.000 telespettatori ma ha totalizzato il 18.3%.

In ogni caso sono stati i due programmi più visti della fascia e Antonellina sa già che anche lella prossima stagione televisiva i suoi impegni sono già confermati. Tornerà all’ora di pranzo con E’ Sempre Mezzogiorno, ma a novembre ci sarà anche la terza stagione di The Voice Senior Italy.

Antonella Clerici, batosta inattesa ma la Rai vince complessivamente la giornata

Il risultati della Clerici si inserisce in una giornata complessivamente positiva per la Rai. Nel Daytime del pomeriggio Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.916.000 spettatori (19.9%) e La Vita in Diretta da 1.818.000 spettatori con il 17.4%. Su Canale5 Beautiful è stato visti da 2.276.000 spettatori (16.9%), Una Vita da 2.307.000 spettatori con il 18.1% di share e Uomini e Donne arriva al 25.1% con 2.715.000 spettatori. Pomeriggio Cinque ha totalizzato 1.562.000 spettatori con il 15%.

In Prima Serata su Rai 1 la nuova puntata della serie Nero a Metà 3 è piaciuta a 4.459.000 spettatori pari al 21.3% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi, chiusa oltre l’1 di notte, ha totalizzato 2.784.000 spettatori pari al 19% di share. Male anche su Italia 1 Battiti Live presenta MSC Crociere – Il Viaggio della Musica con 678.000 spettatori (3.6%).

Infine nell’Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 4.955.000 spettatori con il 20.7% e su Canale 5 Striscia la Notizia una media di 4.056.000 spettatori con uno share del 16.9%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità è stato visto da 4.105.000 spettatori (23.9%) e su Canale 5 Avanti un Altro! da 3.238.000 con il 19.4% di share.