Anticipazioni Una Vita, i Palacios in serio pericolo: famiglia sotto scacco

Un’intera famiglia ad Acacias è in serio pericolo, Palacios hanno una minaccia non indifferente alle loro spalle: tutte le anticipazioni

Le anticipazioni di Una Vita delle prossime puntate svelano che i Palacios saranno in pericolo: un’intera famiglia sotto scacco da una minaccia non indifferente che è approdata ad Acacias.

Antonito e la sua attività politica torneranno il tema centrale delle prossime puntate di Una Vita perché i Palacios saranno in serio pericolo. Dopo aver recuperato il matrimonio con Lolita, il giovane deputato è partito per una missione in Africa, ma successivamente è tornato in maniera diversa, come fosse una nuova persona. Inizialmente la famiglia era in grande apprensione per lui, perché non ricevendo notizie da nessun fronte si temeva il peggio, ma poi il suo rientro a casa è stata una sorpresa per tutti.

La sua ideologia politica è drasticamente cambiata, a tal punto che Ramon ha provato a riportarlo sulla retta via, in particolare quando Antonito pubblica un articolo di giornale molto duro che desta preoccupazione non solo in famiglia, ma in tutta Acacias.

Anticipazioni Una Vita, cosa succede ai Palacios: gli anarchici li tengono sotto scacco

A capo degli anarchici c’è Fausto, l’uomo che tiene sott’occhio la domestica Soledad, perché lei stessa apparteneva al gruppo di estremisti. Proprio quest’ultimi stanno tenendo il pugno duro con i Palacios, la famiglia è in pericolo proprio a causa degli ideali di Antonito. Al centro della protesta dei lavoratori finisce anche Miguel, in qualità di avvocato, il quale viene interrogato dallo stesso giovane deputato, ma finge di non saperne nulla. È bene che i telespettatori si preparino al peggio perché gli anarchici avranno sott’occhio la famiglia Palacios per un bel po’ di tempo, senza alcuna intenzione di volerli lasciar stare.

È proprio grazie a Soledad -che in realtà è minacciata dallo stesso ex fidanzato- che i Palacios saranno vittima di un pesante attacco: ad Acacias ci sarà il caos, cambieranno le vite di tanti abitanti e ci sarà una vera e propria rivoluzione. È solo l’inizio di un gran cambiamento in città e l’inizio di una vera e propria tragedia che ripercorrerà la storia iberica.