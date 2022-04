Anticipazioni Beautiful, Steffy si sveglia dal coma: a Los Angeles cambia tutto

Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere novità sullo stato di Steffy, ma non tutto va come previsto

Tutta la città di Los Angeles è in apprensione per lo stato di Steffy trasportata in ospedale a differenza di Finn per il quale non c’è stato nulla da fare. Lo stato comatoso della Forrester preoccupa e qualcosa va storto.

A seguito della sparatoria di fronte cui Deacon si trova, Finn perde la vita, mentre Steffy che viene ugualmente raggiunta da una pallottola viene trasportata d’urgenza in ospedale dove viene accolta da un gran ritorno in città di Bridget. Il suo stato porta preoccupazione all’intera città di Los Angeles, men che meno all’artefice del colpo: Sheila, infatti, si trova ancora a piede libero per la città, non è ancora stata catturata.

Nelle prossime puntate americane, proprio Bridget si occuperà di dare aggiornamenti alla famiglia della giovane stilista che non dà segni di vita, Ridge e Taylor sono particolarmente preoccupati per le sue condizioni e per la paura che Steffy possa non risvegliarsi dal coma.

Anticipazioni Beautiful, Steffy si risveglia dal coma ma in stato confusionale

Ad un certo punto, nonostante la triste prognosi che Bridget dà ai Forrester, Steffy apre gli occhi con grande stupore da parte di tutti. Quando in ospedale si trovano Ridge, Taylor, Liam e Hope, finalmente la giovane stilista dà segni di vita e sembra aver scampato il pericolo, ma qualcosa va decisamente storto. Thomas e Hope saranno presenti nella stanza quando incoraggeranno Steffy ad aprire gli occhi che magicamente riuscirà a muoversi, ma apparirà in uno strano stato confusionale.

Stando alle anticipazioni americane, non è chiaro in che tipo di stato confusionale si trovi Steffy, ma è probabile che la giovane stilista non ricordi nulla di quanto accaduto a lei e Finn visto e considerato che Sheila è ancora a piede libero. Questo fa presagire un lungo percorso affinché la Carter possa essere accusata e imprigionata. Nonostante l’estenuante ricerca di risposte da parte di Ridge, infatti, Steffy non è in grado di dargliene.

Resta da capire quale sarà il punto di svolta che consentirà di portare la Carter in manette e, perché no, far rivivere un avvicinamento tra i Bridge che si sono allontanati proprio a causa del suo piano.