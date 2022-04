Alex Belli e Soleil Sorge insieme in un famoso reality? C’è l’annuncio: pubblico impazzito

Dopo l’esperienza al GF Vip 6 per Alex Belli e Soleil Sorge si avvicina un’avventura in un nuovo reality show. Il pubblico è pazzo di gioia.

Quella sintonia nata nella casa, definito amore alchemico dal divo di CentoVetrine è quasi il riassunto del rapporto con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Tra Alex Belli e Soleil Sorge c’era chimica nella Casa e il pubblico lo ha notato più volte.

Diversi gli episodi finiti al bando della giuria come il bacio artistico e le effusioni sotto il caldo delle lenzuola. I due hanno dato vita al triangolo amoroso più chiacchierato d’Italia dove a rendere il tutto più colorato ci ha pensato Delia Duran rivelando il significato dell’amore libero chiamato in causa più volte dalla sua anima gemella. Oggi, a qualche mese di distanza il pubblico sogna ancora un ricongiungimento tra Alex e Soleil e Ignazio Moser a L’Isola Party ha chiesto all’ex gieffina se parteciperebbe anche a L’Isola dei Famosi con Alex. “No – ha risposto Sole – mi è andata bene viverlo in casa per tutti quei mesi. Però devo essere onesta e sono certa che sarebbe un ottimo concorrente dell’Isola. Perché lui è una persona molto attiva e sa fare tutto. Lui è molto bravo nell’arte dell’arrangiarsi e in tutte queste cose. Quindi secondo me potrebbe dare molto anche in questo reality. Però non con me ecco. Ah sì a già fatto L’Isola nel 2015 con Cecilia? Oddio non lo sapevo non ne avevamo parlato, o forse non me lo ricordo io dai”.

“Con Barù invece partirei domani per L’Isola. Mi vogliono in coppia con Sophie a L’Isola? Oddio non penso proprio che sarebbe una naufraga adatta. A lei piace tanto mangiare le schifezze quindi no. Sarebbe un’ottima compagna d’avventura, però mi dispiacerebbe troppo farla soffrire. Ho un senso di protezione nei suoi confronti da sorella maggiore e credo che la farei soffrire a L’Isola. Poi se vuole farlo ci sto. E ora che ci penso sarebbe troppo divertente stare sull’Isola con Sophie, ma anche con Dayane. Dayane è perfetta per L’Isola, anche se nella sua non è durata troppo. Eppure lei è una donna adatta a questo tipo di situazioni”.

Alex Belli e Soleil Sorge insieme in un famoso reality show: pubblico pazzo di gioia

Ignazio Moser subito dopo ha chiesto all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne quali vipponi vorrebbe vedere a L’Isola dei Famosi e la sua risposta è stata tutt’altro che scontata. “A L’Isola manderei Barù e Giucas. Giucas si manterrebbe benissimo con la sua leggerezza e la simpatia che ha, servono le persone simpatiche in quel contesto. Sono certa che lui avrebbe tante storie da raccontare e in quei momenti fa comodo avere qualcuno che ha qualcosa da dire. Invece Barù è perfetto, sarebbe molto forte. Giucas l’ha già fatta L’Isola, credo addirittura due volte. Anche Davide sarebbe perfetto, lui l’ha fatta e forse ha vinto L’Isola. Lui credo abbia partecipato alla prima edizione e forse l’ha vinta, o almeno è arrivato alla fine. Poi anche Carmen Russo, un ottima naufraga e l’ha dimostrato quando l’ha fatta”.