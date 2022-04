Tim da impazzire: le ultime novità mandano in visibilio i tantissimi clienti

La primavera di Tim si tinge di tantissime offerte vantaggiose per i clienti. Infatti l’operatore è pronto a rispondere alla concorrenza.

Torna a gamba tesa sul mercato Tim pronta a lanciare diverse e vantaggiose offerte per tutti i clienti o per chi è interessato ad entrare nell’operatore leader del settore. Scopriamo quindi quali sono i nuovi piani tariffari e come attivarli.

Sono sempre tante le novità presenti sulle reti Tim, infatti, il colosso della telefonia deve restare al passo con i tempi per non farsi sovrastare dalla concorrenza. In questi mesi abbiamo visto una crescita esponenziale da parte di Vodafone e Iliad che hanno messo sul piatto delle interessantissime offerte riguardanti sia la rete mobile in 5G, sia la Fibra ottica. Stavolta quindi è stata necessaria la risposta dell’operatore italiano che è pronta a rimanere al top del mercato.

Infatti le nuove offerte sono rivolte a tutti coloro che sono clienti o coloro che vorranno entrare in TIM. I nuovi piani tariffarii riguardano la rete mobile, con la compagnia telefonica che ha finalmente reso disponibile delle opportunità da non lasciarsi scappare. A partire da questo aprile 2022, chiunque sia interessato potrà attivare una nuova sim o effettuare la portabilità del proprio numero attivando offerte di rete mobile con tutto illimitato anche con connettività 5G. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli delle nuove offerte dell’operatore.

Tim, le offerte low cost da non farsi sfuggire: i dettagli

Sono tre in totale le offerte imperdibili per tutti gli utenti interessati ai piani della Tim. Partiamo subito dalla prima chiamata Gold Pro con gli abbonati che decideranno di attivarla che avranno a disposizione: chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 70 Giga per navigare in internet. Tutto questo è disponibile a soli 7,99 euro al mese.

Mentre invece il secondo piano tariffario da non perdersi si chiama Steel Pro. Questo paccheto proposto dall’operatore italiano contiene: chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 50 Giga per la navigazione di rete. Questa offerta ha un prezzo inferiore alla Gold Pro e costerà solamente 6,99 euro al mese.

Inoltre come per tutte le altre offerte anche in questo caso i clienti di TIM dovranno aggiungere una quota una tantum di 10 euro per l’attivazione della SIM. Anche in questo caso è necessaria la portabilità da WindTre, Vodafone, Iliad e altri provider virtuali. Inoltre per la portabilità saranno necessari tre giorni lavorativi.