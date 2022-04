Silvia Toffanin, c’è la chiusura: novità in vista per il suo futuro a Mediaset. I fan della conduttrice trattengono il fiato, cosa succederà?

Era praticamente impossibile dire di no al suo compagno, se poi è anche quello che in pratica fa e disfa all’interno di Mediaset. E così dallo scorso autunno Silvia Toffanin si è ritrovata a raddoppiare il suo impegno settimanale.

Gli appuntamento con Verissimo sono diventati due, con gli stessi orari e per tutto il weekend, anche se il format del talk show non è cambiato. in fondo quella è sempre stata la sua forza e lo ha dimostrato con i numeri, perché anche in questa stagione televisiva il programma è stato un successo.

In realtà però non è sempre andata bene. Perché con il traino del pomeridiano di Amici, anche Verissimo ha retto alla grande il passo della concorrenza. Ma da quando è tornato Scene da un matrimonio insieme ad Anna Tatangelo, sta facendo molta più fatica come confermano gli ascolti tv.

Silvia Toffanin, c’è la chiusura: i programmi futuri dell’amatissima conduttrice cambiano

Ora però c’è una novità importante in vista che potrebbe cambiare tutto. Da domenica prossima 17 aprile Verissimo non andrà più in onda. Detta così sembra una svolta epocale, ma c’è anche una spiegazione chiara. In realtà finisce soltanto il doppio appuntamento settimanale, perché resta confermato quello del sabato pomeriggio sempre nella stessa fascia oraria.

Il giorno successivo invece andrà in onda per le prossime settimane una specie di ‘Il meglio di… Verissimo’ con alcune delle interviste più belle viste quest’anno. Quindi Silvia Toffanin tornerà a farci compagnia dopo Scena da un matrimonio ma semplicemente i contenuti non saranno inediti.

Non è ancora chiaro invece cosa succederò nella prossima stagione televisiva, anche se tra un paio di mesi saranno presentati i palinsesti autunnali. Secondo quello che è emerso fino ad oggi, la compagna di Pier Silvio Berlusconi sembra intenzionata ad andare avanti con la doppia puntata del weekend.

Ma in ballo potrebbero esserci anche altri programmi anche perché a dicembre scadrà il contratto di Barbara d’Urso. Da qualche tempo circolano voci di un allargamento degli spazi per la Toffanin, anche eventualmente in prima serata e ai suoi fan certo no n dispiacerebbe.