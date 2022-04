“Riabilitazione respiratoria”, ex vincitrice di Sanremo non può cantare: concerto cancellato

L’ex vincitrice di Sanremo ha cancellato il concerto del prossimo 14 maggio a causa delle sue condizioni di salute, che non le permettono di esibirsi al meglio. Ecco di chi si tratta e la nota ufficiale della sua società.

Ha partecipato per be 14 volte al Festival di Sanremo, di cui ha sicuramente contribuito a scriverne la storia. Per ben due volte il pubblico e dalla giuria l’hanno votata come vincitrice della kermesse. Nel 1989 ha ottenuto il primo premio nella categoria Campioni con Ti lascerò, mentre nel 1999 ha sbaragliato la concorrenza con il brano Senza pietà.

Anna Oxa ha avuto fortuna alterna a Sanremo: nel 2011 arrivò addirittura penultima con la canzone La mia anima d’uomo. Nonostante ciò, non si è arresa alle critiche ed ha inserito il brano nella riedizione dell’album Proxima. Dall’incidente avuto a Ballando con le Stelle nel 2016, ha lamentato che la Rai le abbia chiuso le porte, anche quelle del Festival.

L’ex Sanremo ed il concerto cancellato: i motivi

Anna Oxa era impegnata in queste settimane nella preparazione di un concerto: la sua società, però, l’11 aprile ha ufficializzato la riprogrammazione della data. La cantante ha ufficialmente cancellato il prossimo concerto previsto per il 14 maggio, dove avrebbe dovuto esibirsi al Teatro Corso di Mestre, in provincia di Venezia.

C’è già la nuova data in cui gli ammiratori dell’ex vincitrice di Sanremo potranno tornare per vederla dal vivo, ovvero il 15 ottobre, fra sei mesi. Questo conferma i timori che Anna Oxa non stia affatto bene, altrimenti non si sarebbe scelta una data così distante da quella iniziale. Sembrerebbe scontato che non ci saranno altre esibizioni durante l’estate.

Il comunicato ufficiale riguardo le dimissioni dall’ospedale di Anna Oxa

Nel comunicato ufficiale pubblicato da AMC Eventi e Comunicazione S.r.l. sui canali social, si rende noto: “L’artista recentemente dimessa dall’ospedale, sta bene ma dovrà seguire un percorso di riabilitazione respiratoria al fine di ristabilirsi completamente e permetterle di intraprendere il suo nuovo tour internazionale“.

C’è quindi timore che Anna Oxa abbia contratto una forma aggressiva di Covid, dal momento che si legge delle sue dimissioni dall’ospedale. Anche la perdita della voce, che di solito è temporanea, è uno dei sintomi caratteristici alle vie respiratorie provocate proprio dal virus che l’ha colpita. Le facciamo gli auguri di pronta guarigione.

Ecco il messaggio che ha ufficializzato le condizioni di salute di Anna Oxa: