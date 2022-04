Noi, ci sarà una seconda stagione? L’ultima indiscrezione è pazzesca

La fiction Rai intitolata ‘Noi’ potrebbe tornare con una seconda stagione. Andiamo quindi a scoprire l’ultima indiscrezione a riguardo.

‘Noi’ ha avuto un grande successo con la prima stagione andata in onda sulle reti Rai. Adesso in molti si chiedono se ci sarà una seconda stagione: andiamo a vedere l’ultima voce a riguardo.

Nella giornata di ieri è andata in onda l’ultima puntata della fiction di Rai 1 intitolata ‘Noi‘. Tutte le domande dei telespettatori però sono puntate proprio sul futuro della serie televisiva con protagonista Lino Guanciale. In particolare il pubblico si chiede se la 2 stagione di Noi ci sarà o se le avventure della famiglia Peirò si sono concluse stesso nella serata di ieri. Una risposta ufficiale al momento non c’è, ma le cose potrebbero essere cambiate in corsa.

Infatti la serie This is us, da cui è tratta Noi, è formata da più stagioni. Inizialmente sembrava proprio che i piani della Rai erano proprio quelli di riproporre più stagioni di Noi. In una recente intervista Serena Rossi aveva raccontato di aver rinunciato al ruolo di Rebecca, perché appunto richiedeva un impegno esteso in più anni. Qualcosa potrebbe cambiare anche guardando gli ascolti, con la serie che è riuscita ad attirare solamente 3 milioni di spettatori a serata.

Noi, seconda stagione in dubbio: cos’è successo nell’ultima puntata

Nel corso del primo episodio della serie televisiva Rai, intitolato ‘Napoli’, abbiamo visto il costante peggioramento delle condizioni di salute di Mimmo ed il figlio Daniele è distrutto all’idea di perderlo. Quindi proprio questa sofferenza porterà il piccolo Daniele a trovare un modo per farlo distrarre e per farlo morire sereno. Per questo motivo il figlio porterà Mimmo a Napoli, dove il protagonista ha tantissimi ricordi d’infanzia.

Il viaggio sarà ricco di colpi di scena con Mimmo e Daniele che per la prima volta sentiranno quel forte legame che li tiene uniti. Alla fine però Mimmo muore. Intanto i telespettatori hanno assistito ai preparativi del matrimonio tra Cate e Teo, che però temporeggeranno più del dovuto. Infatti gli ultimi giorni sono stati molto stressanti per i due, che hanno deciso di rinviare tutto.

Mentre invece nel secondo episodio abbiamo visto Pietro (Lino Guanciale), giovane alla ricerca di fortuna, e Rebecca (Aurora Ruffino), bellissima cantante che promette bene, incontrarsi ed innamorarsi. Si passa quindi agli anni 2000 con i due che sono insieme ma oramai le cose non vanno più così bene. Mentre invece nel presente Daniele deciderà di adottare un bambino con la moglie.