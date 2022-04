Isola dei Famosi anticipazioni, in Honduras due nuovi naufraghi: uno arriva dal GF Vip

Questa sera andrà in onda una nuova puntata -la prima della settimana- dell’Isola dei Famosi: in Honduras arrivano altri due naufraghi

Anche quest’edizione dell’Isola dei Famosi sta portando a casa grandi soddisfazioni dall’Honduras, nonostante gli ascolti ancora non da record, le vicissitudini dei naufraghi stanno appassionando una grossa fetta di pubblico.

Dopo 21 giorni in Honduras, all’Isola dei Famosi se ne sono già viste di cotte e di crude: eliminazioni per infortunio, squalifiche per bestemmie, litigi di ogni genere e l’uno che vuole prevalere sull’altro. Un reality show degno di essere chiamato tale perché mostra tanti vipponi -che in fondo sono esseri umani comuni- alle prese con estreme condizioni di sopravvivenza: soltanto il più forte ce la farà.

Questa sera, inoltre, ci sarà una coppia che lascerà Playa Acoppiada per andare su Playa Sgamada. Durante la scorsa puntata, in nomination ci sono finiti Ilona Staller e Nicolas Vaporidis, su parere del gruppo e Clemente Russo e Floriana Secondi indicati dai leader (in questo momento Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni). Per ogni coppia che va, una ne arriva e stasera ci sarà un doppio ingresso.

Isola dei Famosi, in Honduras arrivano due naufraghi: le anticipazioni

Nuovi Naufraghi in arrivo sulle spiagge dell’Honduras! 🏝Per Lucia Nunez e Marco Senise l’avventura comincia stasera✨ #Isola pic.twitter.com/yln16SS6hA — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 11, 2022

Come ufficializzato meno di un’ora fa dalla pagina Twitter ufficiale dell’Isola dei Famosi 2022, in Honduras sbarcheranno la modella ed attrice Licia Nunez che ha partecipato anche al Grande Fratello Vip 4 (edizione vinta da Paola Di Benedetto) senza però arrivare in finale, e lo storico conduttore di Forum, Marco Senise. I due si andranno ad aggiungere ad un bel grande gruppo che in questi giorni sta affrontando qualche avversità di troppo date le condizioni climatiche, ma che, nonostante tutto, hanno concesso la messa in onda fin qui.

Nella notte, infatti, Alvin ha pubblicato delle storie su Instagram in cui ha mostrato dei gran nuvoloni nel pomeriggio ed una forte pioggia nella notte. Come se non bastasse, tra i naufraghi si è scatenato il panico quando c’è stata letteralmente un’invasione di granchi in spiaggia. Chi riuscirà a sopravvivere fino alla fine?