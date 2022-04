Isola dei Famosi 2022, i nomi degli eliminati di oggi lunedì 11 aprile: via dall’Honduras! Grande attesa per capire la coppia sconfitta

Nella sedicesima edizione dell’Isola, in Honduras, si definirà la sesta coppia “scoppiata” di questa edizione. I sondaggi danno già un’idea piuttosto chiara di quanto accadrà.

Procede a gonfie vele la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, giunta al suo 16simo anno in Honduras. Nel classico arcipelago tropicale le protagoniste sono al momento le coppie: Il gioco prevede infatti delle “mini squadre” in contrapposizione. Dopo Cicciolina-Melandri, Zequila-Floriana, Clemente-Laura e Blind-Roberta in nomination questa settimana è finita le coppia Ilona Staller–Nicolas Vaporidis, su parere del gruppo, mentre Clemente Russo e Floriana Secondi sono stati indicati dai leader (in questo momento Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni). La coppia che verrà votata dovrà finire su Playa Sgamada, restando in solitudine, con rischio di scoppiare definitivamente.

Il televoto questa settimana è in formato positivo (i telespettatori sono quindi chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’). Stando a quanto riportano i sondaggi online, al momento sembrano essere sfavoriti Clemente e Floriana (gli utenti sono 61% a 39% in favore di Ilona Staller e Nicolas Vaporidis).

Isola dei Famosi 2022, chi sarà eliminato l’11 aprile: i sondaggi parlano chiaro

Ovviamente bisognerà attendere la puntata per capire se i sondaggi avranno avuto ragione. In tal caso Russo e la Secondi finirebbero di nuovo su Playa Sgamada. Nel frattempo Laura Maddaloni, eliminata e finita in quella spiaggia insieme agli altri scoppiati, ha invece conquistato il ruolo di Capo diventando quindi immune all’eliminazione. Potrà avere anche l’opportunità di rientrare a Playa Accoppiada. Secondo quanto previsto dal gioco di quest’anno, quando tutte le coppie saranno scoppiate si procederà con il classico format da tutti contro tutti.

Ricapitolando, al momento abbiamo la seguente suddivisione dei concorrenti.

Su Playa Accoppiada:

– Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

– Jeremias Rodriguez e Gustavo Rodriguez

– Nicolas Vaporidis e Ilona Staller

– Roger Balduino e Estefania Bernal

– Guendalina Tavassi e Edoardo Tavassi

– Nick Luciani e Blind

– Clemente Russo e Floriana Secondi

Su Playa Sgamada:

– Jovana Djordjevic

– Laura Maddaloni

– Lory Del Santo

– Marco Cucolo

Eliminati e già tornati in Italia:

– Antonio Zequila

– Patrizia Bonetti

– Marco Melandri

– Silvano Michetti

– Roberta Morise