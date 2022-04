Filippo Bisciglia, niente da fare: questa è una batosta pesantissima

Qualcosa di risaputo, ma la conferma brucia ancor di più: batosta assurda per Filippo Bisciglia che si trova con un pugno di mosche

Filippo Bisciglia deteneva un piccolo tesoretto che, però, gli è stato sottratto dalle mani bruscamente. Una batosta pesantissima difficile da digerire e di cui la stessa Mediaset accuserà il colpo.

Filippo Bisciglia ne ha fatta di strada dalla sua partecipazione al Grande Fratello 6 e si è fatto tranquillamente spazio tra il grande mondo della TV italiana. Un posto al sole, Tale e Quale Show, Amici Celebrities e molto altro, ma il fiore all’occhiello del conduttore romano è stato indubbiamente Temptation Island che ha iniziato e portato a termine con grande classe. Soltanto un’edizione fu affidata ad Alessia Marcuzzi, ma prontamente il conduttore romano è sceso di nuovo in campo.

Quella dell’anno scorso è stata un’edizione piena di colpi di scena, con coppie che si sono formate stesso nel villaggio delle tentazioni lasciando a casa le proprie metà. Tuttavia, purtroppo per Filippo, Mediaset e tutti i telespettatori, è da ricordare come l’ultima edizione di Temptation Island.

Temptation Island non si farà: Filippo Bisciglia perde il suo programma di punta

La notizia è stata data già l’estate scorsa, ma ora c’è la conferma che Filippo Bisciglia non sarà più a capo di Temptation Island perché il reality show non si farà. Purtroppo i telespettatori dovranno far a meno di sentire la canzone Love the way you lie con un appuntamento settimanale perché per quest’anno Mediaset non ha acquisito i diritti del format. Il reality show, infatti, è originariamente olandese nella sua versione Blind Vertrouwen -tradotto come Fede Cieca- e in Italia è stata Endemol Shine ad acquisirne i diritti fino all’anno scorso senza però rinnovare il contratto. Dal lato dei telespettatori la decisione è inspiegabile perché ha sempre riscosso gran successo, nonostante fosse trasmesso in piena estate.

Quest’anno l’Is Morus Relais sarà tristemente vuoto, senza tentatori e tentatrice pronti ad accogliere i fidanzati. Mediaset aveva pensato di sostituire il reality show con Ultima Fermata attualmente in onda e con alla conduzione Simona Ventura che, però, non sta convincendo il giusto.