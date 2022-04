Ex concorrente di Tale e Quale show aggredita a Roma con le figlie: le sue condizioni

Un ex concorrente di Tale e Quale Show 2021 ha subito una vera e propria aggressione mentre era con le figlie: come sta adesso.

Grave aggressione ad un ex concorrente di Tale e Quale Show, che a Roma è stata presa di mira mentre era con le figlie. Sui social è arrivata la denuncia: andiamo a vedere le sue condizioni e come stanno adesso.

Federica Nargi e Alessandro Matri hanno scelto di festeggiare la Domenica delle Palme a Villa Borghese. Quella che doveva essere una giornata di festa e spensieratezza, però, si è trasformata in un incubo per l’ex concorrente di Tale e Quale Show 2021. I due infatti erano anche in compagnia delle due figlie Sofia e Beatrice al parco. Nel corso della giornata al parco, però, la famiglia è stata letteralmente aggredita da alcuni gabbiani.

A pubblicare le immagini della disavventura ci ha pensato il settimanale di cronaca rosa Nuovo. Infatti, con molte probabilità i gabbiani sono stati attirati dalle merende delle due piccole Sofia e Beatrice. La soubrette così ha fatto di tutto per proteggere le sue bambine, mentre Matri remando, ha cercato di portare in salvo le sue donne. Fortunatamente l’attacco non ha avuto nessuna conseguenza per i due.

Tale e Quale Show, Federica Nargi e le figlie aggredite dai gabbiani: le loro condizioni

Per Federica Nargi, però, esclusa l’aggressione dei gabbiani è un periodo positivo e felice. Infatti la showgirl per la prima volta, e dopo due figlie, starebbe pensando di sposarsi con Alessandro Matri. Infatti dopo oltre un decennio insieme i due sarebbero pronti ai fiori d’arancio, previsti per la prossima estate. Al momento secondo un’indiscrezione il grande evento è previsto a Formentera nel giugno del 2023.

Infatti nelle Isole Baleari i due sono stati in vacanza per la prima volta, moltissimi anni fa, e da allora ogni anno ci tornano con le loro due bambine. In una recente intervista, la Nargi ha anche confessato che Formentera è l’isola del loro cuore. Inoltre ci saranno molti amici Vip alla festa e di certo non mancheranno Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, molto legati all’ex modella romana e al compagno. Oltre al matrimonio la Nargi e Matri non hanno escluso nemmeno la possibilità dell’arrivo del terzo figlio. Infatti dopo due bambine, l’ex calciatore vorrebbe un maschietto per tingere di blu la famiglia.