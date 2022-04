Elisa Isoardi ritorna in TV: per lei pronto un grande progetto in Rai

Una pausa lunga troppo tempo quella di Elisa Isoardi dalla TV che ha bisogno di lei: un colloquio potrebbe riportarla sul piccolo schermo

Elisa Isoardi è pronta al grande ritorno in TV. Dopo una pausa molto importante per la sua crescita, perlopiù personale, la conduttrice ex compagna di Matteo Salvini non vede l’ora di rimettersi in gioco.

Elisa Isoardi non è stata felice di essere messa fuori dai palinsesti Rai, ma indubbiamente la pausa le è costata una crescita personale. Tempo fa, tuttavia, dichiarò a Gente: “Dopo 18 anni di carriera, quando la macchina si ferma, è come se si fermasse tutto. Il telefono comincia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché”.

Sembrerebbe, però, che il telefono abbia ripreso a squillare e che per la conduttrice siano tornati nuovi progetti da mettere appunto e portare in scena. Si tratterebbe di una risalita per la Isoardi che, nel frattempo, ha dedicato molto tempo alla famiglia.

Elisa Isoardi, Rai bussa alla sua porta: l’indiscrezione

Stando a quanto raccolto da Dagospia, sembrerebbe che nelle ultime ore Elisa Isoardi abbia avuto un colloquio con Antonio Di Bella, responsabile Rai per quel che riguarda la fascia oraria definita DayTime: sul banco sembrerebbe essere finita una trasmissione che potrebbe vedere al timone la conduttrice a partire dal prossimo autunno. Fin qui l’ex compagna di Matteo Salvini è stata spesso accostata a rumors del genere senza che si concretizzassero mai, da Check up a Mediaset, ma per ora è rimasta ancora ai box. Sembrerebbe essere arrivata la fine della pausa, sicuramente la Isoardi non si farà trovare impreparata perché è disposta a tornare tra la sua gente e riprendere in mano la sua carriera.

Se è vero che negli ultimi due anni, la Isoardi può contare la partecipazione a Ballando con Le Stelle ed una breve parentesi all’Isola dei Famosi -ha lasciato l’Honduras per infortunio- l’ultimo programma in cui è stata protagonista risale al 2020 con l’ultima edizione de La Prova del Cuoco definitivamente sostituito con È Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici.