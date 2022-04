Cecilia Rodriguez arriva all’esasperazione: “È successo ancora” – VIDEO

Cecilia Rodriguez ha spiegato ai suoi fan il motivo per il quale è completamente scomparsa dai social per qualche ora, rivelando di essere esasperata per il furto che ha subito ancora una volta a lei ed Ignazio Moser.

Nel 2012 la casa di Belen Rodriguez fu letteralmente svaligiata durante il periodo natalizio. In quell’occasione, si sospettò anche che i ladri in realtà cercassero un video della soubrette. Quello che è certo, è che i malviventi avevano studiato a lungo gli spostamenti della Rodriguez attraverso i messaggi pubblicati sugli account social.

Non solo Belen, ma tutta la famiglia Rodriguez è vittima di continui tentativi di furto. Negli ultimi mesi, sembra quasi che i ladri si siano quasi accaniti su Cecilia ed Ignazio. A gennaio, il padre Gustavo, che adesso è a L’Isola dei Famosi, aveva sventato il tentativo di furto nel negozio di famiglia, mentre a febbraio sono entrati nell’appartamento della coppia.

Anna Dello Russo, cosa è successo durante la sua festa

Anche a febbraio 2021 Cecilia ed Ignazio avevano subito un furto da parte di una banda di ladri, della quale faceva curiosamente parte anche un sosia di Tiziano Ferro. Adesso che hanno traslocato nella nuova casa, forse anche in cerca di un po’ di tranquillità, Cecilia ed Ignazio sono stati di nuovo vittime di alcuni malviventi.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser hanno condiviso quasi in diretta i preparativi per andare alla festa di compleanno di Anna Dello Russo. Come già successo nel 2012 per la sorella Belen, sembrerebbe che anche questa volta i ladri si siano documentati attraverso i canali social per individuare il momento più opportuno per entrare nella loro casa.

Cecilia Rodriguez, le parole dopo il furto: “Sono vittima, un’altra volta”

Cecilia Rodriguez, quando si è accorta del furto, si è in un primo momento sfogata con queste poche parole: “Non mi piace condividere le cose brutte, ma… sono stata vittima di furto, un’altra volta“. Ha poi commentato con una serie di smorfie, per far capire di essere veramente arrabbiata di quello che era successo.

Nei camerini de L’Isola dei Famosi, dove l’11 aprile Cecilia è stata ospite in studio per supportare il padre Gustavo ed il fratello Jeremias, l’influencer è tornata a parlare di quello che le è successo. Molti ammiratori le hanno chiesto come mai è sparita, e lei ha spiegato che questa sua breve assenza è dovuta proprio al disagio del furto subito.

Ecco i video in cui Cecilia Rodriguez parla del nuovo furto che ha subito: