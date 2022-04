Barbara D’Urso, incidente di percorso per la conduttrice: è avvenuto in diretta

Colpo di scena per Barbara D’Urso: “Pensavo di stare su Scherzi a Parte!”. Cos’è successo alla conduttrice napoletana.

Pronta per andare in onda con il solito promo di Pomeriggio Cinque, un imprevisto ha messo in difficoltà Barbara D’Urso. Il video del fuorionda in pochissimo tempo ha già fatto il giro del web: cos’è successo.

Nuovo incidente di percorso per Barbara D’Urso. La conduttrice napoletana era in attesa di partire in diretta con il promo di Pomeriggio Cinque quando è accaduto qualcosa di strano. Come tutti ben sanno, la Carmelita prima di andare in onda con il suo contenitore pomeridiano, anticipa durante la pubblicità di Brave and Beautiful gli argomenti che tratterà in puntata.

Oggi però qualcosa non è andato per il verso giusto. La D’Urso, con circa dieci minuti di anticipo, era pronta sullo sgabello posizionato dinanzi alla telecamera quando ad un tratto è stato trasmesso, a sua insaputa, un fuorionda. La conduttrice cercava di attirare l’attenzione della sua squadra ma a quanto pare nessuno le ha dato ascolto. Nei pochi istanti in cui la D’Urso è apparsa sul piccolo schermo ha chiosato testuali parole: “Mi avete fatto saltare?”.

Barbara D’Urso, problemi a Pomeriggio Cinque? Il suo fuorionda fa il giro del web

Cosa sia successo oggi a Barbara D’Urso e alla sua squadra ancora non è chiaro. La conduttrice napoletana era pronta per andare in diretta con il promo di Pomeriggio Cinque quando è successo qualcosa di strano. La Carmelita, dopo il breve fuorionda, è tornata direttamente con la trasmissione dove ha ammesso che c’è stata un po’ di confusione dietro le telecamere.

“Come al solito mi sono messa davanti alla telecamera alle 17:01 pronta per fare il promo alle 17.13. Stavo così e aspettavo. Nessuno mi diceva niente, chiedevo, chiedevo… Dico va beh, forse sono su Scherzi a Parte, è impossibile! E alla fine non sono entrata nelle vostre case”, ha chiosato la 64enne. Infine, prima di entrare nel vivo del programma, la D’Urso si è ritagliata del tempo per annunciare quanto avrebbe dovuto dire nel promo.